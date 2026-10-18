Huancavelica: adulto mayor con quemaduras requiere traslado a Lima tras resultar herido en incendio forestal

18/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un agricultor de 76 años, identificado como Sabino Sullcaray, sufrió quemaduras en el 70 % de su cuerpo al intentar apagar un incendio forestal mientras se dirigía a realizar sus labores en Huancavelica. Actualmente, el estado del adulto mayor es crítico y requiere una cama UCI en Lima para que pueda ser trasladado.

Adulto mayor presenta quemaduras en el 70% de su cuerpo

El adulto mayor permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Departamental de Huancavelica, donde recibe atención médica permanente. Ante la gravedad de su estado de salud, sus familiares solicitan ayuda urgente para trasladarlo a un centro especializado en Lima.

Según relató su familia, el hombre se encontraba trabajando en su chacra cuando el incendio comenzó a propagarse repentinamente. En un intento por controlar las llamas y proteger a sus animales, así como los bienes que utiliza para trabajar, decidió intervenir; sin embargo, debido a su avanzada edad, cayó al suelo y no pudo levantarse, por lo que terminó atrapado entre el fuego.

"Mi papá estaba en su chacra trabajando y, de un momento a otro, comenzó el incendio forestal. Él intentó apagarlo, pero, como tiene 76 años, se cayó y no pudo levantarse. El fuego lo atrapó y su ropa se prendió junto a su cuerpo", contó uno de sus familiares al explicar cómo ocurrió el accidente.

Familia pide traslado urgente a Lima

La familia de Sabino Sullcaray expresó su preocupación por la evolución de su salud y pidió que sea referido de emergencia a un hospital especializado de la capital, debido a las quemaduras que presenta.

"Mi papá se encuentra en UCI porque tiene el 70 % de su cuerpo quemado. Su hígado, pulmón, todo está dañado y necesito que lo lleven a Lima", manifestó su familiar, quien indicó que ha solicitado apoyo.

La situación mantiene en alerta a sus seres queridos, quienes temen que su condición se agrave mientras permanece hospitalizado en Huancavelica.

Piden apoyo para conseguir una cama UCI

De acuerdo con el testimonio de la familia, los médicos del Hospital Departamental de Huancavelica continúan atendiendo al agricultor y tratando sus heridas. No obstante, es de suma importancia conseguir una cama UCI en Lima para facilitar su atención especializada.

Por ello, solicitan la intervención de las autoridades y de las instituciones correspondientes para gestionar su traslado, ante la gravedad de las lesiones que sufrió durante el incendio forestal.

Finalmente, el estado de salud del adulto mayor continúa siendo delicado, por lo que su familia insiste en conseguir una cama UCI en Lima para garantizarle atención especializada.