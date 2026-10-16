Incendios forestales en Río Tambo ya han destruido 11 viviendas y arrasado 120 hectáreas de cultivo de cacao

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un impacto devastador se vive en comunidades nativas y cultivos en Junín. Los incendios forestales que azotan el distrito de Río Tambo, en la provincia de Satipo, han alcanzado dimensiones alarmantes tras expandirse de manera agresiva por más de ocho comunidades asháninkas de la zona.

Pérdidas incalculables para pobladores

En conversación con Exitosa, el jefe de Defensa Civil del distrito, Juan Luis Huamaní, detalló la magnitud de los daños materiales y económicos sufridos por los pobladores de escasos recursos, advirtiendo que las familias afectadas siguen en aumento junto a las hectáreas que servían de sustento para las mismas.

"Lamentablemente este incendio ya ha arrasado ya con 11 viviendas... asimismo también se ha arrasado ya más de 120 hectáreas de cultivos de cacao que es el único sustento económico para las familias quienes viven ahí", señaló el funcionario.

Además de la pérdida de los sembríos, Huamaní precisó que la destrucción de los bosques primarios también ha perjudicado gravemente la fauna silvestre y las zonas de caza tradicional de las comunidades nativas.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En conversación con Exitosa, el jefe de Defensa Civil Río Tambo - Junín, Juan Luis Huamaní, sostuvo que el incendio forestal en varias comunidades indígenas ha dejado 11 viviendas afectadas y ha arrasado 120 hectáreas de cultivo de cacao, único... pic.twitter.com/sXSFTcpWmp — Exitosa Noticias (@exitosape) October 17, 2026

Amenaza a reservas naturales y escasez de recursos

El fuego, que ya ha superado las 2.300 hectáreas afectadas, mantiene en constante peligro a frágiles ecosistemas protegidos en la parte alta de la cuenca. Al respecto, el titular de Defensa Civil advirtió sobre el inminente riesgo que enfrentan las áreas de conservación que estaban en un estado prácticamente virgen.

"En la parte este del incendio existe una reserva comunal que se llama la reserva comunal de Asháninka y también está el parque nacional de Otishi que ahorita se encuentra en riesgo; el incendio todavía no ha llegado claro, pero sí está cerca".

Ante la magnitud del desastre, el funcionario cuestionó la falta de una respuesta oportuna por parte de las autoridades regionales, señalando que durante los primeros diez días la municipalidad tuvo que asumir la emergencia prácticamente en solitario con logística propia, debido a la demora en la activación de los niveles de respuesta y el apoyo especializado.

La crisis en Río Tambo evidencia la urgente necesidad de redoblar los esfuerzos interinstitucionales y dotar de mayor soporte logístico a las zonas vulnerables para frenar el avance del fuego, proteger las áreas naturales y garantizar la subsistencia de las comunidades indígenas afectadas.