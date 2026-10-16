Army huancavelicana cumple su sueño de ser cantante folclórica tras asistir a concierto de BTS

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En medio de la algarabía que se registró por la llegada a nuestro país de la banda surcoreana de K-pop, BTS, muchas de sus fans,, denominadas como ARMYs, hicieron hasta lo imposible por disfrutar de sus artistas favoritos durante los tres conciertos que ofrecieron la semana pasada en el estadio San Marcos.

Muchas de las jóvenes que llegaron al recinto capitalino provinieron de otras regiones del país como es el caso de una joven oriunda de Huancavelica que viajó sola hasta Lima pesde a no tener una entrada para los recitales y que acaba de cumplir una de sus metas tan anheladas.

Army huancavelicana feliz tras convertirse en exponente del folclore

De acuerdo a su relato, la aclamada boy band la ayudó a tener una mejor autoestima y a quererse más. La historia de Analy estuvo marcada por el vestuario que lucía elaborada con prendas de su madre y con el apoyo de otra fanática del grupo asiático.

"Cuando conocía a BTS ha sido la pincelada de colores a mi vida o esa luz que alumbró básicamente toda mi vida", manifestó en declaraciones al programa televisivo 'Desvelados'.

Al final pudo cumplir su sueño de disfrutar de uno de los recitales de la banda integrada por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook tras decidir convertirse en army desde hace ocho años.

Ahora Anali está próxima a cumplir otro de sus sueños a su corta edad cantar ante un auditorio repleto de público. Logrará ese objetivo de la mano de su ahora popular 'madrina' la cantante folclórica Martina de los Andes, que ya cuenta con amplía experiencia en este género musical.

"Bueno pues, viene buscando su sueño, su concierto, sus fans, que al igual que Martina de los Andes alguna vez salió de Huancavelica, con sueño de ser grande, ser artista. Ahora gracias a Dios, él me ha bendecido, yo soy artista santiaguera del Valle del Mantaro", manifestó.

#Desvelados 🎶✨ ¡UN SUEÑO HECHO REALIDAD! Army cumplió su sueño de convertirse en cantante de folclore y hoy cuenta con el apoyo de Martina, una representante de este género musical. 🇵🇪❤️🌟 Mira el video completo aquí: https://t.co/nA12z0u0B9 https://t.co/x2xUuSKYSG Lee también Ricardo Montaner vuelve a Lima con una noche de grandes éxitos October 16, 2026

Así logró obtener su entrada para ver a BTS

Su historia fue conocida durante una transmisión del programa de YouTube 'Habla Good' el cual es conducido por Víctor Caballero, conocido como 'Curwen', Furrey, 'Tonino' y José Luis Rodríguez 'Pelao'.

Tras ello, Luisana una army había ganado una doble entrada para ver a BTS el 10 de octubre y se comunicó con Curwen para informar que iba a poder asistir al show y pidó que su entrada sea entregada a Analy, un día antes del concierto ella acudió al espacio digital y se le otorgó el ticket.

En conclusión, Una army huancavelicana que llegó a Lima sin una entrada, pero que al final se la regalaron para disfrutar de BTS, cumplió otro de sus sueños que era convertirse en cantante folclórica.