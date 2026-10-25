Keiko Fujimori: presidenta eleva plegarias por la salud del papa León XIV desde el Santuario de Las Nazarenas

25/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco de las actividades litúrgicas de octubre, la presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi, asistió este domingo a la misa del XXX Domingo del Tiempo Ordinario, celebrada en el emblemático Santuario de Las Nazarenas.

Durante la solemne ceremonia religiosa, la mandataria participó activamente en las peticiones de la eucaristía para elevar plegarias por la salud del papa León XIV, pidiendo que el Todopoderoso le otorgue fortaleza para continuar guiando a la Iglesia católica.

«Señor, te pedimos por el papa León XIV para que el Señor le siga brindando salud, le dé fuerzas para seguir guiando a la Iglesia y sienta la cercanía y la oración de todo el pueblo peruano», expresó con fervor la jefa de Estado ante los fieles asistentes.

Respaldo ministerial y anuncio sobre la visita papal

La ceremonia contó con un presencia del Gabinete Ministerial. Junto a la presidenta participaron el canciller Carlos Espá; el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez; el ministro del Interior, César Astudillo; y la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Maritza Canales.

Asimismo, estuvieron presentes los titulares de Defensa, Rafael Belaúnde; Salud, Luis Dyer; Trabajo, Juan Sheput; Energía y Minas, Guillermo Shinno; Cultura, Alberto Beingolea; y de la Mujer, María Seminario.

Al inicio de la eucaristía, el arzobispo de Lima, cardenal Carlos Castillo, destacó que las intenciones del pueblo peruano se centran en la óptima restitución de la salud del Santo Padre, permitiendo así su anhelada visita apostólica al Perú, la cual se encuentra agendada del 11 al 17 de noviembre de 2026.

El cardenal celebró la favorable evolución respiratoria del pontífice y agradeció la presencia de los miembros del Ejecutivo en un gesto de recogimiento institucional.

Estado de salud actual del papa León XIV

El Sumo Pontífice, de 71 años, fue sometido a una compleja intervención quirúrgica el pasado 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, dos días después de que se le detectara un nódulo pulmonar durante el rezo del ángelus. El diagnóstico histológico posterior determinó que se trataba de un adenocarcinoma, por lo que se procedió a la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | El monseñor Carlos Enrique García Camader, pdte. de la Conferencia Episcopal Peruana, se refirió a la próxima llegada del Papa León XIV al Perú y aseguró que debe ser un tiempo para reconocernos como hermanos.



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De acuerdo con los informes médicos oficiales de la Santa Sede y los exámenes definitivos, el papa León XIV evoluciona de manera favorable y se encuentra en condición estable, por lo que no requerirá ningún tratamiento oncológico adicional, garantizando un proceso de recuperación óptimo que le permitirá retomar paulatinamente su agenda internacional.

La participación de la mandataria y su Gabinete en Las Nazarenas refleja el profundo arraigo de la fe católica en el país y el respaldo unánime a la pronta recuperación del papa León XIV de cara a su próxima llegada a territorio peruano.