Papa León XIV visitará el Perú: Conferencia Episcopal Peruana recalca que sedes previstas están confirmadas

24/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos García Camader, recalcó que las sedes previstas que forman parte de la visita que realizará el papa León XIV al Perú en noviembre próximo están confirmadas.

No hay modificaciones en las sedes que visitará León XIV en Perú

En la tarde de este sábado 24 de octubre, el religioso peruano brindó declaraciones a los medios de comunicación y ante la consulta si es que a raíz de la intervención quirúrgica a la que se sometió el sumo pontífice en la que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho modificaría los lugares que recorrerá Robert Prevost, sostuvo que están se mantendrán tal cual lo programado .

Recordemos que el papa mantiene en pie su viaje apostólico a Sudamérica en el que visitará Argentina, Uruguay y nuestro país. En territorio nacional tiene previsto recorrer Lima, el Callao, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa del 11 al 16 de noviembre.

"La agenda no ha viariado, sigue igual intacta. No puedo anunciar lo que no es, el papa dice que viene al Perú, la agenda se respeta. Hasta que no sepamos la noticia distinta no creamos desconcierto", sostuvo monseñor García Camader.

Agregó que el eventual traslado del máximo representante de la Iglesia católica en el mundo en helicóptero aún sigue adelante, sin sufrir alguna modificación, durante su estadía en el país.

🇵🇪 ¡El papa León XIV dice que viene al Perú y la agenda se respeta! ✨ El monseñor Carlos Enrique García Camader, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, anunció que la Iglesia católica lanzará un registro de asistentes 📋 para que miles de peruanos puedan participar en las actividades en el marco de la visita oficial del pontífice. 🙏 Conoce todos los detalles de la visita del papa León XIV en Perú aquí 👉 https://t.co/9CF72fx6ec October 24, 2026

Regiones cuenta con páginas web con actividades del papa León XIV

De otro lado, el monseñor Carlos García dio a conocer que cada región que forma parte de la visita del papa León XIV al Perú contará con su propia web que estará al alcande las personas para que puedan conocer lo que respecte a las actividades que realizará la máxima autoridad del Vaticano así como para orientar a los asistentes de estas.

Además, resaltó que dicha información será de importancia para los jóvenes que tienen pensado estar presentes en el encuentro programado para llevarse a cabo en el estadio Nacional el próximo jueves, 12 de noviembre.

De igual manera, para las familias que acudirán a la misa en la Base Aérea Las Palmas, en Lima, el próximo lunes 16 de noviembre y adelantó que la próxima semana se conocerán detalles sobre la asistencia de las personas a estas actividades.

En conclusión, monseñor Carlos García Camader, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, recalcó que las sedes previstas que forman parte de la visita que realizará el papa León XIV al Perú en noviembre no ha sufrido ninguna modificación.