Papa León XIV en Perú: FAP desplegará sistema antidron para detectar y neutralizar dispositivos no autorizados

25/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) desplegará un sistema antidron para reforzar la seguridad del papa León XIV durante su visita al territorio nacional, prevista del 11 al 16 de noviembre.

La medida busca prevenir posibles amenazas aéreas durante los desplazamientos del Pontífice y garantizar la protección de su comitiva en las distintas actividades programadas en el país.

Según informó el Ministerio de Defensa, el operativo estará a cargo de efectivos del Grupo de Defensa Aérea (Gruda), quienes instalarán los equipos de vigilancia antes de la llegada del Santo Padre a cada lugar. El sistema permitirá detectar dispositivos aéreos no tripulados que puedan representar un riesgo para la seguridad del líder de la Iglesia católica.

El equipamiento tecnológico está compuesto por sensores, software de procesamiento de datos y mecanismos de perturbación electromagnética. Estos recursos permitirán identificar drones que sobrevuelen sin autorización las zonas establecidas para las actividades oficiales del Papa.

La operación se desarrollará en Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, ciudades incluidas en el recorrido previsto para la visita pontificia. La finalidad es mantener la vigilancia perimétrica antes, durante y después de cada acto religioso o evento público en el que participe León XIV.

¿Cómo funcionará el sistema antidron de la FAP?

El sistema antidron permitirá al personal especializado detectar e identificar dispositivos que ingresen sin autorización a las zonas restringidas. Para ello, los efectivos del Gruda instalarán los equipos de vigilancia horas antes de la llegada del Pontífice a cada escenario contemplado en el itinerario.

🔴🔵 #ExitosaPerú | Como parte de la llegada del papa León XIV al Perú, el personal de la FAP desplegará un sistema antidron para garantizar la seguridad el santo padre y de los devotos que asistirán a sus actividades previstas en Lima, Callao, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) October 25, 2026

Como parte del protocolo de seguridad, estará prohibido el sobrevuelo de drones sin la autorización correspondiente en las inmediaciones de las actividades del Papa . Si se detectan dispositivos que incumplan estas disposiciones y representen una amenaza, podrán ser neutralizados mediante el sistema de perturbación electromagnética de la FAP.

Esta tecnología forma parte de las medidas de protección previstas para evitar incidentes durante las concentraciones públicas y los desplazamientos de la comitiva pontificia. El despliegue también permitirá reforzar la vigilancia en los lugares donde se congreguen fieles y autoridades para participar en las actividades oficiales.

FAP detectó más de 180 drones desde 2024

La Fuerza Aérea del Perú opera este sistema antidron desde 2024, año en el que realizó su primera misión durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), desarrollado en el país.

Desde entonces, el personal especializado ha detectado más de 180 drones y neutralizado más de 60 dispositivos que no contaban con la autorización correspondiente para sobrevolar las zonas bajo vigilancia.

El Grupo de Defensa Aérea tiene entre sus funciones detectar, identificar y neutralizar posibles amenazas aéreas que puedan poner en riesgo a personalidades de alto nivel o infraestructuras críticas. Su participación en el operativo por la visita papal permitirá aplicar esta experiencia en un acontecimiento que congregará a numerosos fieles.

El despliegue del sistema antidron será una de las medidas tecnológicas que la FAP implementará para proteger al papa León XIV durante su visita al Perú. La vigilancia especializada en Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa buscará prevenir incidentes y garantizar condiciones de seguridad durante las actividades públicas y religiosas del Pontífice.