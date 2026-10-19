Kenji Fujimori anuncia incorporación a un movimiento político: "Después de pensarlo mucho"

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A través de sus redes sociales, el hermano de la presidenta de la República, Kenji Fujimori anunció próxima incorporación a un movimiento político, afirmando que luego de pensarlo mucho, finalmente tomó una decisión que la dará a conocer a través de sus canales digitales.

Kenji Fujimori anuncia incorporación a movimiento político

El hermano menor de la mandataria, Kenji Fujimori anunció su próxima incorporación a un movimiento político, luego de afirmar que tomó una decisión tras evaluar distintas propuestas y reflexionar sobre la situación del país. Incluso, adelantó que dará a conocer más detalles de este anuncio mediante sus canales digitales.

"Hoy, después de mucho tiempo, ha llegado el momento de hablar. ¿Será hora de regresar? ¿De tomar un nuevo rumbo? ¿O de dar un paso que nadie se esperaba?", expresó en su mensaje.

Dicho pronunciamiento señala que decidió comunicar su decisión luego de escuchar diferentes propuestas y analizar las necesidades del Perú.

"Antes de comenzar quiero hacer este anuncio porque creo que ha llegado el momento de hablar, creo que con muchísima seriedad. Después de pensarlo mucho, de escuchar distintas propuestas y de analizar qué es lo que realmente necesita nuestro queridísimo y amado Perú", manifestó.

Posteriormente, Kenji Fujimori confirmó que se incorporará a una agrupación política, aunque dejó pendiente la revelación del nombre de la organización a la que se sumará.

"He decidido seguir un nuevo movimiento político que representa realmente al pueblo, que no tiene miedo de decir las cosas como son y, sobre todo, tiene una propuesta clara para el futuro del Perú. Por eso, desde hoy anuncio que me uno al...", señaló, sin completar públicamente el nombre.

El anuncio abre interrogantes sobre el papel que podría asumir Kenji Fujimori en el escenario político nacional y las propuestas que respaldará en esta nueva etapa.

Cabe recordar que el hermano de la mandataria tuvo participación en el Congreso de la República y fue una figura visible de la política peruana durante los últimos años.

"Nosotros no estamos enemistados, la gente piensa que hay bronca, pero los deseos de buena fe, los proyectos de vida no te lo pueden imponer, los proyectos de vida son 100% personalísimos. Le mando saludos y obviamente desearle todo lo mejor, no solamente a ella sino a todas las autoridades nuevas que han entrado porque los ciudadanos queremos obviamente que sea cada día mejor", afirmó el excongresista.

Finalmente, la comunicación de Kenji Fujimori ha generado que se espere la revelación de la agrupación o movimiento político y brinde mayores detalles sobre su decisión a través de sus plataformas digitales.