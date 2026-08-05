Kenji Fujimori le envía mensaje a Keiko por su nuevo cargo como presidenta de la República

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras la juramentación y toma de mando de Keiko Fujimori el pasado 28 de julio, una de las grandes ausencias en la ceremonia que no pasó desapercibida para los usuarios fue la de Kenji, el hermano menor de la mandataria. Ante ello, el excongresista salió al frente, envió un mensaje de felicitación a Keiko por su nuevo cargo y aclaró el tema que ha generado comentarios durante los últimos días.

¿Qué dijo Kenji Fujimori sobre su hermana Keiko?

Al visitar el mercado de Jesús María y ser consultado por el vínculo con su hermana, la lideresa de Fuerza Popular y gobernante del país, el menor de los Fujimori respondió que las especulaciones de las personas en que habría un supuesto distaciamiento es falso porque no hay una pelea de por medio, incluso le mandó saludos a Keiko por su nuevo cargo como presidenta electa.

"Nosotros no estamos enemistados, la gente piensa que hay bronca, pero los deseos de buena fe, los proyectos de vida no te lo pueden imponer, los proyectos de vida son 100% personalísimos. Le mando saludos y obviamente desearle todo lo mejor, no solamente a ella sino a todas las autoridades nuevas que han entrado porque los ciudadanos queremos obviamente que sea cada día mejor", afirmó el excongresista.

Habla de su nueva faceta como creador de contenido

Luego de expresar su salida de la política, el excongresista Kenji Fujimori creó un canal de Youtube en el que alberga una comunidad de seguidores que consumen lo videos que publica en el que entrevista a diferentes figuras públicas, recomienda lugares gastronómicos, entre otras actividades.

Ante ello, mencionó que se encuentra incursionando en un nuevo formato de videos, en el que recorre mercados y restaurantes de manera improvisada y sin previo anuncio para probar las comidas que le recomiendan sus seguidores y luego les otorga una puntuación.

"Estamos ahorita grabando para Kenji sin GPS que es justamente lo que estamos haciendo ahorita, hacemos contenido en diferentes distritos, restaurantes, llegamos sin avisar y hacemos la prueba", expresó Kenji Fujimori.

Finalmente, con estas declaraciones, Kenji Fujimori, hermano de la presidenta, dejó en claro que no existe ningún conflicto ni distanciamiento con la mandataria, desmintiendo así las especulaciones que surgieron tras su ausencia en la ceremonia de juramentación. El excongresista aseguró que actualmente está concentrado en su faceta como creador de contenido, donde viene desarrollando un nuevo formato de videos para sus seguidores.