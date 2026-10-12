Avanza País pide al JNE segunda vuelta en Lima debido a que ninguna lista superó el 30% de votos

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El partido Avanza País envió un documento formal al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para solicitar la realización de una segunda vuelta electoral en Lima Metropolitana. La agrupación argumentó que ninguna de las listas participantes en los comicios superó el 30 % de los votos válidos.

Solicitud formal ante el JNE y régimen especial para la alcaldía de Lima

En el documento remitido al máximo organismo electoral, Avanza País precisó que se debe declarar un umbral mínimo del 30 % de votos válidos para proclamar a la lista ganadora. La agrupación planteó que la jornada suplementaria entre las dos candidaturas más votadas se programe para el 29 de noviembre de 2026.

Asimismo, la organización política fundamentó que la comuna capitalina se encuentra sometida a un régimen constitucional y legal especial dentro del ordenamiento jurídico nacional. El texto fundamenta que el municipio de Lima ejerce de manera simultánea atribuciones administrativas y normativas correspondientes al nivel de gobierno regional.

Por otro lado, la agrupación requirió que el Jurado Electoral Especial (JEE) correspondiente se abstenga de proclamar al virtual alcalde y de otorgar credenciales oficiales. Esta medida cautelar busca frenar la acreditación de autoridades electas hasta que el pleno del JNE emita un pronunciamiento definitivo sobre el fondo del recurso.

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Postura de Francis Allison y cuestionamientos a la legitimidad del proceso

En declaraciones para Exitosa, el candidato a la Alcaldía de Lima por Avanza País, Francis Allison, se manifestó a favor de implementar una segunda votación si ningún postulante alcanza el porcentaje requerido.

El aspirante sostuvo que se debe replicar el modelo de las elecciones regionales dada la densidad poblacional y la complejidad de la capital. Según su postura, el mecanismo otorgaría mayor respaldo democrático al futuro gobernante municipal.

"Debería ocurrir en Lima, siempre que alguno de los dos no llegue al 30% igual que es con cualquier gobierno regional porque Lima tiene las funciones de gobierno regional tiene evidentemente la población más alta del país", detalló.

En esa misma línea, el postulante advirtió que asumir la gestión de la ciudad con un alto porcentaje de rechazo ciudadano resulta perjudicial para la gobernabilidad limeña. Allison señaló que una victoria ajustada por un margen mínimo no resulta saludable para la estabilidad institucional ni para el propio alcalde electo.

El candidato remarcó que contar con una segunda vuelta evitaría un desgaste político prematuro antes de asumir el cargo. Finalmente, el actual burgomaestre de Magdalena del Mar recordó la diferencia entre la reelección de autoridades municipales y la figura presidencial dentro del marco normativo peruano.

En ese sentido, Avanza País busca establecer un precedente legal para que la elección del alcalde de Lima requiera una representación mayoritaria en las urnas antes de la proclamación oficial.