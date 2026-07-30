Esposa de Kenji Fujimori sale en su defensa y explica su ausencia en la toma de mando de Keiko

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Que Kenji Fujimori no fuera a la toma de mando de Keiko Fujimori no pasó desapercibido y armó rumores de pelea entre los hermanos hasta que su esposa, Erika Muñoz, salió a hablar qué habría detrás de su alejamiento de las actividades oficiales.

Kenji ausente en toma de mando Keiko

Keiko Fujimori juró como presidenta de la República el martes 28 de julio de 2026, en una ceremonia realizada en el Congreso y acompañada por autoridades, invitados internacionales y miembros de su familia.

Aun así entre los presentes se notó mucho la ausencia de su hermano Kenji Fujimori, quien brilló por su ausencia. El excongresista tampoco apareció en las demás actividades por Fiestas Patrias.

Como era de esperarse, las especulaciones comenzaron a circular y algunos usuarios aseguraron que su ausencia podría deberse a un nuevo distanciamiento entre los hermanos Fujimori.

La situación tomó más fuerza después de que Erika Muñoz compartiera en Instagram un video de un viaje que realizó junto a Kenji a México. Aunque la publicación tenía como objetivo enviar un saludo por Fiestas Patrias, la caja de comentarios terminó convirtiéndose en una lluvia de cuestionamientos.

"¿Por qué no fuiste?", "Faltabas tú, Kenji", "Qué pena que tu orgullo pudo más", "Nunca es tarde para unirse a la familia", "Te me caíste, Kenji" y "Al no acompañar a tu hermana, dejas un mal precedente", fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios.

¿Por qué Kenji Fujimori se ausentó?

Frente a la cantidad de críticas, Erika Muñoz decidió responder públicamente y negó, mediante su explicación, que la ausencia de Kenji estuviera relacionada únicamente con un problema familiar. Según señaló, su esposo debe mantener especial cuidado debido a su situación judicial.

"Recuerden que Kenji no puede estar en ninguna trifulca y menos si es política. Tenemos en él una condena de 4 años y 6 meses, además de una reparación civil de S/500.000. Estamos trabajando duro para pagarla y cumplir completamente con el Estado", escribió la empresaria.

La empresaria también pidió a sus seguidores que dejaran de involucrar a su familia en discusiones políticas. "Opinen de lo que quieran, menos de política. Muchas gracias por su cariño, felices Fiestas Patrias", agregó al finalizar su respuesta.

Kenji Fujimori y su condena que cumple

A inicios de 2024 la Corte Suprema validó la sentencia de cuatro años y medio contra Kenji Fujimori por el delito de tráfico de influencias en agravio del Estado por el caso Mamanivideos. Pero como le suspendieron la pena el excongresista se libró de pisar la cárcel.

También le toca pagar una reparación civil de S/500.000 y cumplir las reglas de conducta establecidas por la justicia, entre ellas comparecer ante las autoridades cuando sea requerido y no cambiar de residencia sin autorización judicial.

Así, la esposa de Kenji Fujimori, Erika Muñoz, explicó que su ausencia en la toma de mando de Keiko Fujimori estaría relacionada con la condena y las obligaciones judiciales que todavía debe cumplir.