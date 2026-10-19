Ala de avión de LATAM se incendia antes de partir a Piura desde el aeropuerto Jorge Chávez: esto se sabe

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un avión de LATAM Airlines Perú, que cubriría la ruta Lima-Piura con el vuelo LA2302, registró un incidente técnico durante la mañana de este lunes 19 de octubre, antes de despegar del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Una de las alas de la aeronave se incendió, lo que generó sorpresa y preocupación entre los pasajeros. Ante lo ocurrido, se suspendió la salida y se dispuso el desembarque preventivo de los ocupantes.

La respuesta de LATAM

A través de un comunicado, la aerolínea informó que brindó asistencia oportuna a los pasajeros afectados por el incidente. Asimismo, indicó que estos serán reubicados en otra aeronave a la brevedad posible, a fin de que puedan continuar con su viaje hacia Piura.

Por otro lado, LATAM Airlines Perú señaló que se llevará a cabo una investigación técnica para determinar las causas del incidente. La compañía precisó que se adoptarán las medidas correspondientes tras evaluar lo sucedido.

Incidente habría dejado pasajeros varados en Jauja

Horas antes, decenas de pasajeros quedaron varados en el aeropuerto de Jauja debido a retrasos que estarían vinculados con un incidente en la pista de aterrizaje del aeropuerto Jorge Chávez. Según reportes, el retraso de un vuelo en Lima habría generado un efecto dominó en los siguientes itinerarios programados.

Aeropuerto opera con total normalidad

A través de sus canales oficiales, el aeropuerto Jorge Chávez informó que las operaciones se desarrollan con normalidad, sin inconvenientes en las llegadas ni salidas de vuelos. Respecto a la emergencia, indicó que la situación fue controlada y que los pasajeros recibieron atención por parte de LATAM.

Tweet del aeropuerto internacional Jorge Chávez (Captura)





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