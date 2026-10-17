Alejandra Baigorria se pronuncia tras falla de su avión en pleno vuelo: "Pensé que eran los últimos minutos de mi vida"

17/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria sorprendió a sus seguidores al revelar los momentos de angustia que vivió durante un vuelo rumbo a São Paulo, Brasil. La empresaria contó en TikTok que el avión presentó una falla de presurización, lo que obligó a los pilotos a realizar un aterrizaje de emergencia y regresar a Lima.

Ale Baigorria vivió susto en pleno vuelo

La empresaria contó que todo transcurría con normalidad hasta que se quedó dormida durante unos 40 minutos. Sin embargo, despertó al sentir que el avión descendía bruscamente y escuchó el anuncio del piloto.

"En eso siento como que el avión se va para abajo y me despierto y lo despierto a Piero. (...) El piloto dice: 'Aterrizaje de emergencia'", relató.

La situación se volvió aún más preocupante cuando se desplegaron las mascarillas de oxígeno del techo de la aeronave. Alejandra recordó que los pasajeros tuvieron que colocárselas mientras intentaban entender qué estaba sucediendo.

"Se cae de arriba así, todo eso para respirar cuando hay presurización (...). Se cae eso amarillo, así a lo película", contó sobre el momento en que aparecieron las mascarillas.

La esposa de Said Palao reconoció que el miedo se apoderó de ella al no saber qué ocurriría. Incluso, al mirar por la ventana, observó cerros y comenzó a preguntarse dónde podría aterrizar el avión.

"No, de verdad pensé que eran los últimos minutos de mi vida. (...) Comencé a rezar, presioné la mano de Piero", confesó al recordar la angustia que sintió durante la emergencia.

Ale Baigorria envió su ubicación a su familia

Ante la incertidumbre, Alejandra decidió enviar su ubicación en tiempo real a sus familiares y personas cercanas. También les escribió para informarles de lo que estaba pasando, pues temía que la situación empeorara.

"No se me ocurría otra cosa que mandar mi ubicación en tiempo real. Dije: 'Bueno, si el avión se cae o tiene un aterrizaje forzoso o lo que sea, que sepan dónde estamos'", explicó.

La empresaria también contó que se puso las zapatillas y comenzó a identificar las salidas de emergencia y los flotadores debajo de los asientos. Tras lo ocurrido, reconoció que esta experiencia le hizo comprender la importancia de prestar atención a las instrucciones de seguridad antes de cada vuelo.

"Desde ahí dije: 'Dios, hay que prestar atención a eso'. Es importante saber dónde están las salidas de emergencia, qué hacer cuando se cae la mascarilla, cómo ponérsela y ajustársela", reflexionó.

Ale Baigorria pudo llegar a São Paulo

Según relató, luego de que la situación se estabilizara, la tripulación les explicó que estaban regresando a Lima. Aunque inicialmente se habría considerado aterrizar en la zona de Nasca o Pisco, la pista disponible no era adecuada para una aeronave de ese tamaño, por lo que tuvieron que volver a la capital.

Una vez en Lima, los pasajeros fueron distribuidos en otros vuelos para continuar sus viajes. Alejandra también reconoció que su familia estuvo muy asustada por lo ocurrido.

Finalmente, la empresaria confirmó que logró llegar a São Paulo durante la madrugada, varias horas después de lo previsto, y señaló que intentaría descansar antes de participar en la competencia de HYROX.

"Ya estamos en São Paulo, voy a dormir recién", comentó al finalizar su relato. Además, agradeció a sus seguidores por preocuparse por ella y enviarle mensajes tras conocer el incidente.

Así, Alejandra Baigorria relató en un video publicado en su cuenta de TikTok los momentos de angustia que vivió tras una falla de presurización en el avión que la trasladaba a São Paulo.