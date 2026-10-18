Lima norte: incendio de fuertes proporciones consume fábrica de plásticos en Puente Piedra

18/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo incendio de fuertes proporciones se registra al norte de Lima, específicamente al interior de una fábrica de plásticos ubicado en la calle Los Cerezos, distrito de Puente Piedra.

De acuerdo con el portal web del Cuerpo General de Bomberos, el siniestro comenzó al promediar las 12:18 m. de hoy, domingo 18 de octubre. La emergencia requiere hasta el momento la presencia de 18 unidades de diferentes compañías de Lima Metropolitana.

Reporte de atención de emergencia.

Emergencia pone en alerta a vecinos

Tras visualizarse las enormes llamas de fuego y la cortina de humo tóxico, inmediatamente los vecinos de la zona y los trabajadores del almacén tuvieron que evacuar para no ser víctimas de asfixias y salvaguardar su integridad, teniendo en cuenta que el fuego comenzó a propagarse rápidamente por el material altamente tóxico que se ubica en el depósito.

En ese contexto, "los hombre de fuego" continúan con sus labores para intentar controlar por completo las llamas de fuego y así evitar que se propague a otras viviendas y locales continuos o genere cortos circuitos por los cables que están a centímetros del lugar de la incidencia.

Por su parte, personal de la Municipalidad de Puente Piedra llegó al lugar de los hechos, junto con personal de la Policía Nacional del Perú, para reforzar las acciones de seguridad, no permitiendo el pase peatonal y vehicular en todo el perímetro.

¿Qué hacer ante la ocurrencia de un incendio?

Desde el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), recomiendan en primer lugar, mantener la calma y evacuar de inmediato a una zona segura. Asimismo, llamar al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, a través de su central 116 .

Así como, evitar inhalar humo, taparse la nariz y la boca con un trapo húmedo. Por su parte, no es recomendable evacuar hacia los pisos superiores cuando el incendio es en un edificio, debido a que el humo tiende a subir.

En caso de ocurrir un amago de incendio, el INDECI recomienda utilizar un extintor para apagarlo, siempre y cuando haya conocimiento de uso. De no ser así, se debe evacuar a una zona segura extrema, no usando los ascensores para transportarse.

Frente a la nueva emergencia en Puente Piedra, es importante seguir la recomendaciones para no ser víctimas de asfixias, quemaduras o lesiones de mayor consideración. Si bien es cierto que todavía no se confirma el origen del siniestro, no se descarta que sea por un cortocircuito.