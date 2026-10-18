RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Emergencia en Lima norte

Lima norte: incendio de fuertes proporciones consume fábrica de plásticos en Puente Piedra

Durante la tarde de este domingo 18 de octubre se viene registrando un incendio de fuertes proporciones al interior de una fábrica de plásticos en Puente Piedra.

Fuerte incendio se registra en Puente Piedra.
Fuerte incendio se registra en Puente Piedra. Difusión

18/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 18/10/2026

Síguenos en Google News Google News

Un nuevo incendio de fuertes proporciones se registra al norte de Lima, específicamente al interior de una fábrica de plásticos ubicado en la calle Los Cerezos, distrito de Puente Piedra.

De acuerdo con el portal web del Cuerpo General de Bomberos, el siniestro comenzó al promediar las 12:18 m. de hoy, domingo 18 de octubre. La emergencia requiere hasta el momento la presencia de 18 unidades de diferentes compañías de Lima Metropolitana

Reporte de atención de emergencia.
Reporte de atención de emergencia.

Emergencia pone en alerta a vecinos

Tras visualizarse las enormes llamas de fuego y la cortina de humo tóxico, inmediatamente los vecinos de la zona y los trabajadores del almacén tuvieron que evacuar para no ser víctimas de asfixias y salvaguardar su integridad, teniendo en cuenta que el fuego comenzó a propagarse rápidamente por el material altamente tóxico que se ubica en el depósito.

En ese contexto, "los hombre de fuego" continúan con sus labores para intentar controlar por completo las llamas de fuego y así evitar que se propague a otras viviendas y locales continuos o genere cortos circuitos por los cables que están a centímetros del lugar de la incidencia.  

Fenómeno El Niño: ENFEN mantiene alerta con pronóstico de magnitud extraordinaria hasta otoño del 2027
Lee también

Fenómeno El Niño: ENFEN mantiene alerta con pronóstico de magnitud extraordinaria hasta otoño del 2027

Por su parte, personal de la Municipalidad de Puente Piedra llegó al lugar de los hechos, junto con personal de la Policía Nacional del Perú, para reforzar las acciones de seguridad, no permitiendo el pase peatonal y vehicular en todo el perímetro.

¿Qué hacer ante la ocurrencia de un incendio?

Desde el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), recomiendan en primer lugar, mantener la calma y evacuar de inmediato a una zona segura. Asimismo, llamar al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, a través de su central 116

Así como, evitar inhalar humo, taparse la nariz y la boca con un trapo húmedo. Por su parte, no es recomendable evacuar hacia los pisos superiores cuando el incendio es en un edificio, debido a que el humo tiende a subir. 

Cenepred: 520 distritos a nivel nacional se encuentran en nivel de riesgo muy alto por incendios forestales
Lee también

Cenepred: 520 distritos a nivel nacional se encuentran en nivel de riesgo muy alto por incendios forestales

En caso de ocurrir un amago de incendio, el INDECI recomienda utilizar un extintor para apagarlo, siempre y cuando haya conocimiento de uso. De no ser así, se debe evacuar a una zona segura extrema, no usando los ascensores para transportarse. 

Frente a la nueva emergencia en Puente Piedra, es importante seguir la recomendaciones para no ser víctimas de asfixias, quemaduras o lesiones de mayor consideración. Si bien es cierto que todavía no se confirma el origen del siniestro, no se descarta que sea por un cortocircuito.  

Temas relacionados Bomberos fábrica de plásticos incendio Lima Norte Puente Piedra

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA