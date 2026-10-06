Indeci anuncia nuevo Simulacro Nacional Multipeligro este mes: conoce cuándo y a qué hora se dará

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante los constantes sismos que se registran en la capital, el Indeci ha anunciado el III Simulacro Nacional Multipeligro que se realizará este mes de octubre y tiene como objetivo que los ciudadanos sepan como reaccionar ante un evento de esta naturaleza.

Indeci anuncia nuevo simulacro este mes, ¿cuándo será y a qué hora?

El próximo martes 13 de octubre de 2026, a las 8 de la noche, se desarrollará el III Simulacro Nacional Multipeligro, ejercicio que busca fortalecer las capacidades de preparación y respuesta de las autoridades, instituciones y población ante posibles emergencias o desastres.

Dicha actividad fue dispuesta mediante la Resolución N.° 001-2025-PCM/SGRD y se realizará en el marco del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

¿Cuál es la finalidad del simulacro?

Los simulacros son ejercicios prácticos que permiten preparar a la ciudadanía y a las entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) frente a situaciones probables de emergencia.

Durante estas actividades se movilizan personas y recursos con el propósito de evaluar la eficacia de los Planes de Operaciones de Emergencia, Planes de Contingencia y Planes de Continuidad Operativa, además de los protocolos y procedimientos establecidos por las instituciones.

✅¿Sabes cómo actuar ante un sismo si estás en casa? 😉 Elige prepararte y participa del III #SimulacroNacional2026 📆 martes 13 de octubre 🕒 8:00 p. m. https://t.co/zZFK6hBouB October 6, 2026

Prevenir acciones ante un sismo

El ejercicio contempla diferentes momentos. En el caso de un sismo y peligros asociados, el simulacro comenzará con el sonido de bocinas, campanas, silbatos, sirenas del SASPE u otros dispositivos similares , que representarán la ocurrencia del movimiento telúrico.

Durante los primeros dos minutos, la población deberá ubicarse en una zona segura dentro del lugar donde se encuentre. Posteriormente, deberá evacuar ordenadamente hacia las zonas seguras externas y puntos de reunión, llevando consigo la mochila de emergencia.

En caso de una alarma de tsunami, las personas deberán alejarse inmediatamente del mar y dirigirse hacia zonas seguras ubicadas en lugares altos o hacia edificios identificados como aptos para la evacuación vertical. Asimismo, quienes se encuentren en cerros o zonas expuestas a deslizamientos deberán dirigirse hacia áreas seguras y seguir las indicaciones de las autoridades.

Finalmente, los participantes del nuevo Simulacro Nacional Multipeligro que se llevará a cabo el próximo 13 de octubre deberán seguir las indicaciones de las autoridades o voluntarios hasta que concluya el ejercicio. Además, se recuerda que las alertas ante tsunami y alud/aluvión serán recibidas mediante el SISMATE y las sirenas de cada localidad.