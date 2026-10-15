Cenepred: 520 distritos a nivel nacional se encuentran en nivel de riesgo muy alto por incendios forestales

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) informó este jueves 15 de octubre que, de acuerdo con el informe denominado: "Escenario de riesgo por incendios forestales en el marco del Plan Multisectorial 2025-2027", a la fecha el 14.4 % (184 775.16 km²) del territorio nacional se encuentra expuesto a un nivel de riesgo muy alto por esta clase de emergencias, mientras que un 18.0 % (231 905.03 km²) presenta un riesgo alto.

Es importante señalar que, según el Aviso de Condiciones Atmosféricas de Incendios Forestales N.º 010 del Senamhi, las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Moquegua, Puno y Tacna están en alerta roja hasta el viernes 16 de octubre, frente al pronóstico de propagación de incendios forestales, la cual ha tenido un nuevo fallecido hace 24 horas.

#NotaDePrensa I El #Cenepred cuenta con el Escenario de Riesgo por Incendios Forestales 2025-2027. ✅https://t.co/35AJvrRPqE ✅https://t.co/zyG7jqSUZ9 #Prevención #GestionDelRiesgo #CenepredPerú https://t.co/V1jzaMypYo October 15, 2026

Áncash, Apurímac, Puno y Huánuco: las regiones que registran más viviendas en situación de peligro

La entidad adscrita al Ministerio de Defensa reveló que, en el nivel de riesgo muy alto, se identificó un total de 520 distritos a nivel nacional, siendo las regiones con mayor número de distritos expuestos: Áncash (66), Apurímac (65), Puno (57) y Huánuco (52).

En ese contexto, se encuentran en condición de vulnerabilidad: 17 673 centros poblados, 621 392 personas, 185 454 viviendas, 1 444 797.5 hectáreas de superficie agrícola, 4 675 instituciones educativas, 696 establecimientos de salud y 1 453 monumentos arqueológicos prehispánicos.

Con referente el escenario de riesgo alto, el informe revela que 304 distritos distribuidos en el país presentan este nivel. Bajo esta premisa, las regiones con mayor concentraciones de distritos en esta condición son: Áncash (53), Amazonas (38), Lima (32) y San Martín (30).

En estas zonas en riesgo alto se identificó una afectación potencial para 14 622 centros poblados, 1 243 514 personas, 309 809 viviendas, 1 453 342.7 hectáreas agrícolas, 6 171 instituciones educativas, 1 108 establecimientos de salud y 949 monumentos arqueológicos.

Recomendaciones a tomar en cuenta para no generar incendios forestales

Desde el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomiendan evitar fumar en bosques, pastizales o terrenos cubiertos de vegetación. Además, de no arrojar materiales inflamables como colillas de cigarros, fósforos o papeles encendidos al campo, y, lo más importante, no quemar de residuos vegetales, arbustos o basura.

Asimismo, es importante contar con un Plan Familiar de Emergencia, el cual tenga como soporte a familiares, amigos, vecinos, voluntarios u otros que puedan apoyar a las personas en condición de vulnerabilidad. Otra recomendación, es tener el mapa de evacuación de tu casa y zona donde vives, considerando una ruta de evacuación ante cualquier emergencia que pueda presentarse.

Ante cualquier incidente que pueda presentarse en tu localidad, es importante llamar de manera inmediata a la central 116 del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú o las autoridades locales del Gestión del Riesgo de Desastres (Defensa Civil).

Mientras llegan al lugar donde se reporta la emergencia, no olvides utilizar mascarilla y lentes de protección y evita apagar el fuego por cuenta propia si no conoces los procedimientos necesarios para hacerlo.

Es importante seguir estas consideraciones e informar a la autoridad local sobre la ocurrencia de quemas para que no se generen más perdidas de vegetación y de vidas humanas.