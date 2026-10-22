Línea 2 del Metro de Lima y Callao: Keiko Fujimori destaca culminación de excavaciones del primer tren subterráneo

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, destacó este miércoles la culminación oficial de las excavaciones de las estaciones correspondientes a la Línea 2 del Metro de Lima y Callao y al ramal de la Línea 4, marcando un hito en la construcción del primer sistema de transporte subterráneo del país.

Durante su participación en la ceremonia realizada en el sector de Carmen de la Legua, la mandataria subrayó que esta megaobra transformará radicalmente la calidad de vida de millones de ciudadanos que actualmente pierden valiosas horas diarias atrapados en el tráfico vehicular a bordo de cústeres y autobuses tradicionales, un tiempo que, según enfatizó, debería ser aprovechado en el entorno familiar.

El proyecto integral comprende una extensión total de 35 kilómetros y abarca 35 estaciones estratégicamente distribuidas, de las cuales 27 pertenecen a la Línea 2 y ocho al ramal de la Línea 4. La culminación de esta fase subterránea fue posible gracias a la tuneladora "Micaela", bautizada en honor a la heroína nacional Micaela Bastidas, que operó desde el Callao hasta conectar ambos tramos neurálgicos de la capital.

Inversión millonaria y proyecciones operativas

Por su parte, el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Tangherlini, detalló que la ejecución de este importante proyecto representa una inversión estimada en US$ 5,350 millones. Asimismo, el titular del sector ratificó que el nuevo sistema de transporte beneficiará a aproximadamente 2.5 millones de peruanos, permitiendo cubrir el trayecto completo desde Ate hasta el Callao en un tiempo aproximado de 45 minutos.

🔴🔵🚨 #AHORA | Desde el Callao, la presidenta Keiko Fujimori destacó la aprobación del crédito suplementario equivalente a 18 mil millones de soles por parte de la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República. En ese sentido, mencionó que los recursos... pic.twitter.com/kY47zHg8DZ — Exitosa Noticias (@exitosape) October 22, 2026

En términos de capacidad operativa, las autoridades precisaron que el sistema está diseñado para movilizar inicialmente a unos 660 mil pasajeros diarios, con una proyección a futuro que alcanzará hasta 1.2 millones de usuarios por día. Para lograr esta alta eficiencia, el servicio operará con una flota de 42 trenes modernos dotados de tecnología totalmente automatizada y sin conductor, distribuidos en dos amplios patios taller.

Garantía presupuestal y medidas anticíclicas del Ejecutivo

Durante su intervención oficial, la jefa de Estado reafirmó el firme compromiso del Gobierno con la continuidad de los proyectos de inversión pública y la salud financiera del país. En esa línea, valoró la reciente aprobación en el Parlamento de un crédito suplementario superior a los S/ 8,000 millones, recursos que destinan una parte fundamental de su presupuesto a asegurar el avance sostenido de la Línea 2.

Asimismo, la mandataria recordó que el Ejecutivo anunció un paquete de medidas anticíclicas por S/ 18,000 millones orientados a impulsar la inversión en infraestructura básica, la construcción de viviendas sociales, colegios, postas médicas y proyectos de saneamiento, garantizando así el crecimiento económico y la respuesta frente a retos adversos como los efectos del Fenómeno El Niño.

La finalización de las excavaciones subterráneas representa un paso decisivo para la consolidación del primer metro del país, acercando a la ciudadanía a un sistema de transporte rápido y moderno respaldado por un sólido presupuesto estatal.