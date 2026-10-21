Ministro de Economía sobre crédito suplementario aprobado: "Así no hubiera habido Niño era necesario"

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso aprobó con 32 votos a favor, dos abstenciones y cero en contra el predictamen que otorga un crédito suplementario superior a los S/8 mil millones solicitado por el Ejecutivo. Esta partida financiera estará destinada a financiar las acciones de prevención y mitigación frente a los efectos del fenómeno El Niño a nivel nacional, así como a atender obligaciones clave en los sectores de salud y educación,

Asignación de recursos y prioridad para las obras de prevención

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, saludó la decisión adoptada por la mesa de trabajo legislativa y precisó los alcances del dictamen aprobado. De acuerdo con las proyecciones del sector económico, cerca del 25% del monto total autorizado se canalizará de forma directa a la atención de los estragos que la contingencia climática viene ocasionando en diversos puntos del país.

Asimismo, la autoridad económica remarcó que las transferencias permitirán acelerar la ejecución de obras públicas en infraestructura básica y el equipamiento preventivo antes del recrudecimiento de las lluvias. Entre las prioridades establecidas en el plan gubernamental se contempla el mantenimiento de locales educativos y la adquisición de material logístico para sostener la continuidad de las actividades escolares en las zonas vulnerables.

En el plano macroeconómico, el responsable de las finanzas públicas sostuvo que las proyecciones de crecimiento para el país se mantienen en terreno positivo a pesar de las adversidades registradas por el factor climático. No obstante, advirtió que el dinamismo del producto bruto interno podría experimentar variaciones de acuerdo con la intensidad de los desbordes e inundaciones.

"Perú va a crecer este año el 3.4% (...) a pesar del Niño pero podría ser un poco menos, podríamos llegar pero nunca por debajo de 3", señaló.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | La Comisión Bicameral de Presupuesto aprobó con 32 votos a favor, dos abstenciones y ninguno en contra el predictamen que recomienda el crédito suplementario por más de 8 millones de soles para enfrentar el fenómeno El Niño. El ministro de Economía, Elmer Cuba, saludó esta decisión. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐https://t.co/BsJDK3TG8j October 21, 2026

Cobertura de gastos estructurales y obligaciones del Estado

Frente a los requerimientos de información sobre la distribución exacta de los más de S/8 mil millones aprobados por el Parlamento, la cartera económica aclaró que la norma no se limita de manera exclusiva a la contingencia climática.

"Exactamente no te puedo decir el número pero es un 25% (...) pero ojo este crédito suplementario no es por El Niño, así no hubiera habido Niño era necesario como digo hay gastos estructurales como las pensiones por ejemplo y gastos en educación y en salud que hay que hacerlo de todas maneras", indicó.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | El ministro de Economía, Elmer Cuba, se refirió a la aprobación del crédito suplementario e indicó que UN 25 % iría para enfrentar el fenómeno El Niño. No obstante, precisó que aunque el evento meteorológico no ocurriera, era necesario para gastos estructurales como pensiones, salud o educación. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) October 21, 2026

En ese sentido, el crédito suplementario permitirá al Poder Ejecutivo contar con los recursos económicos necesarios para amortiguar el impacto del fenómeno El Niño y garantizar la sostenibilidad financiera de los sectores sociales estratégicos.