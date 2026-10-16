¡Lo hizo otra vez! Deysi Araujo está criando una cabra en su departamento de San Isidro: ¿qué dirán sus vecinos?

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Deysi Araujo volvió a llamar la atención al revelar que ha adoptado una cabrita y decidió criarla dentro de su departamento en San Isidro, donde también tiene cuyes. La exvedette recibió a su nueva mascota con mucho cariño, aunque su llegada ya ha generado algunas situaciones inesperadas en el inmueble.

La nueva mascota de Deysi Araujo

La nueva integrante de su hogar fue bautizada como Rubí Rosaura y, según contó la propia Araujo, llegó gracias a un regalo de su compadre, el maestro Chunga. Aunque inicialmente tuvo dudas sobre la posibilidad de criar al animalito entre cuatro paredes, finalmente aceptó la propuesta y decidió darle un espacio en su vivienda.

Sin embargo, la convivencia con la pequeña cabra ya empezó a poner a prueba la paciencia de la exvedette. Durante un enlace en vivo con el noticiero de ATV Noticias, la mascota orinó en el piso y terminó malogrando parte de los vestidos de Araujo, protagonizando una escena que evidenció las travesuras que puede ocasionar dentro del departamento.

Además, la exvedette explicó que el nombre de su nueva mascota tiene un significado especial. Eligió Rubí porque la considera una cabrita empoderada, mientras que Rosaura es un homenaje a Cajamarca, región con la que mantiene un vínculo personal y donde, según comentó, ese nombre es bastante común. Incluso su tía se llama así.

¿Cómo adoptó a Deysi?

Por otro lado, Araujo contó que su primera elección fue una cabrita marrón, pero tuvo que cambiarla porque saltaba constantemente por distintos ambientes del inmueble. Finalmente, se quedó con la de color blanco, luego de que su compadre le asegurara que estaba domesticada.

"Vino mi compadre y me dijo que tenía una cabrita y, si quería, me la regalaba. Yo dije: 'Wow, ¿en serio?'. Pero yo tenía miedo, porque sé que las cabritas saltan. Me dijo que estaba domesticada. Primero me traje la marroncita, pero era más traviesa, saltaba por aquí y por allá; entonces dije que mejor no. Luego decidí cambiarla por la blanquita", explicó.

La decisión de criar una cabra en su departamento resulta llamativa, especialmente porque Araujo ha protagonizado anteriormente controversias con sus vecinos de San Isidro por diferentes motivos. Ahora, la presencia de Rubí Rosaura abre un nuevo capítulo en su convivencia dentro del edificio, mientras la exvedette disfruta de su peculiar mascota y se adapta a sus ocurrencias.