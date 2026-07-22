Deysi Araujo revela que aún no logra vender su departamento de San Isidro: "Aún tiene deuda"

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Deysi Araujo continúa sin poder concretar la venta de su departamento en San Isidro, pese a que semanas atrás anunció su decisión de desprenderse del inmueble. La exvedette, aunque aseguró que existe un marcado interés de potenciales compradores, un inconveniente financiero ha retrasado el proceso y mantiene la operación en pausa por el momento.

Deysi quiere vender su 'depa' de lujo

La exvedette explicó que el principal obstáculo para cerrar la venta es que el departamento todavía mantiene una deuda pendiente. Esta situación le impide realizar el traspaso de la propiedad, pese a que constantemente recibe consultas de personas interesadas en adquirir el inmueble y conocer las condiciones de la negociación.

"La gente está interesadísima. Todo mundo me pregunta: ¿Deysi, cuánto el departamento?, pero mi departamento aún tiene deuda", dijo muy emocionada.

Según comentó, la demanda por su departamento ha sido mayor de la que esperaba, ya que con frecuencia le preguntan por el precio y la disponibilidad de la vivienda. Sin embargo, reconoció que primero deberá resolver el compromiso económico que pesa sobre la propiedad antes de avanzar con cualquier acuerdo de compra.

Cabe recordar que Deysi Araujo anunció hace algunas semanas que decidió poner en venta el departamento luego de revelar que nunca logró sentirse cómoda en el edificio. Además, reveló que ya se encuentras en búsqueda de un nuevo lugar para vivir, pero aún no logra encontrar la casa o departamento perfeto ya que lo que ella está buscando es demasiado caro.

"Estoy buscando por La Molina y por San Borja. Estoy buscando algo bonito, algo que vaya acorde a mí. Con piscina cuesta caro. En mi sueño está", indicó.

Deysi llora por problemas con sus vecinos

La pelirroja llegó al set de Magaly Medina acompañada de sus amigas Paloma de la Guaracha y La Negra Petróleo, con un cartel gigante que decía: "Se vende departamento". Deysi contó que una empresa se está encargando de vender el inmueble, que con mucho esfuerzo logró comprarse hace unos años tras salir de San Juan de Lurigancho.

El peor momento que aseguró haber pasado en el edificio donde vive fue cuando una vez quiso salir en su auto y se percató de que le habían bajado la llanta, lo que la hizo llorar de impotencia. "Luego, a veces, la llanta la encuentro en cero. Era al costado, como un tajo, y lo digo en buena onda porque ese día lloré. Dos veces ha pasado", contó.

Es así que, aunque el interés por su departamento en San Isidro continúa creciendo, Deysi Araujo deberá resolver primero la deuda que mantiene sobre el inmueble para concretar la venta. Mientras tanto, la exvedette reafirma su decisión de mudarse y espera cerrar la operación lo antes posible para iniciar una nueva etapa.