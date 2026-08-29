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¡Se defiende!

Deysi Araujo niega estar vinculada al lavado de activos y narcotráfico: "No soy una delincuente, soy inocente"

Deysi Araujo respondió a las acusaciones por presunto lavado de activos vinculado al narcotráfico y aseguró que es inocente, negando cualquier relación con organizaciones criminales.

Deysi Araujo niega estar vinculada al lavado de activos y narcotráfico
Deysi Araujo niega estar vinculada al lavado de activos y narcotráfico (Composición Exitosa)

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 29/08/2026

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Deysi Araujo está viviendo una de las etapas más complicadas de su vida, debido a que tiene una investigación fiscal por presunto lavado de activos vinculado al narcotráfico, un proceso que la persigue desde hace 12 años. Sin embargo, la influencer salió al frente para defenderse y negó tajantemente estar vinculada a alguna organización criminal.

Deysi Araujo se defiende de investigación

Hace unas horas, un programa dominical publicó el avance de un reportaje donde la pelirroja es la protagonista. En el mismo, aparece ella misma defendiéndose de las fuertes acusaciones que hay en su contra, las mismas que la tienen intranquila desde hace muchos años y que no ha logrado cerrar por completo.

"Yo no soy una delincuente, nunca he recibido ni un sol de nadie", expresó Deysi con voz de indignación frente a las cámaras del programa 'Día D'.

Cabe resaltar que la investigación pretende llevar a Deysi a la cárcel. Sin embargo, ella aseguró que se defenderá hasta las últimas consecuencias y negó tener vínculos con el narcotráfico o ser parte de una organización dedicada al lavado de activos.

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"No tengo absolutamente nada que ver con el narcotráfico. No tengo nada que ver con el lavado de activos. Yo no soy una delincuente porque soy inocente", sentenció.

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