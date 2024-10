'Los Cacos del terror': ¡Terrible! PNP capturó a banda de 'raqueteros' en Los Olivos

En Los Olivos, fue capturada una banda criminal que se dedicaba al raqueteo y se hacía llamar "Los Cacos del Terror". El operativo que dio con la detención de los delincuentes tuvo lugar en la Av. Angélica Gamarra mientras iban en un mototaxi. Los hampones fueron hallados con un arma de fuego en su poder.

Según lo expuesto por el coronel de la Policía Percy Guerra, fueron atrapados 2 peruanos junto con 1 venezolano en el mencionado vehículo menor. Junto con ellos fue encontrada una cacerina y un arma de réplica y un teléfono celular. Asimismo, se pudo conocer que uno de los peruanos contaba con requisitoria.

Juan Carlos Huamán Rodríguez (40), quien hacía de conductor, Junior Juárez Quiróz (34), quien cuenta con requisitorias con peligro común. Y el último, quien es el ciudadano venezolano de 23 años, Luis Gerardo Araujo. El agente policial explicó que la placa de la mototaxi utilizada por los delincuentes es ilegible, lo que impediría que estos puedan ser identificados con facilidad.

Justamente el pasado lunes 30 de septiembre el alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, sugirió que en el distrito y en los otros en que se declaró el estado de emergencia se tome como medida la restricción de uso de motos lineales. Pese a que aceptó que es una medida poco ortodoxa y que podría afectar a buenos conductores que solo busca desplazarse, explicó que esto se debe a la alta taza de crímenes cometidos con este vehículo.

"Es polémico, pero legítimo, sobre todo sabiendo la violencia criminal que azota al país. La primacía de la realidad nos dice que en más del 90% de los casos de homicidios, el vehículo que usan para cometer sus atrocidades es la moto (...) No podemos decir que no procede o que violentamos derechos fundamentales. Si no tomamos el toro por las astas, vamos a vivir situaciones similares a las de Ecuador o El Salvador", recalcó.