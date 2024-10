Martín Vizcarra anuncia apoyo al paro de transportistas: "La guerra es contra los delincuentes"

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, publicó un peculiar mensaje en su cuenta de X, instando diferentes puntos como su apoyo al paro de transportistas este jueves 10 de octubre, la derogatoria de la ley sobre el crimen organizado y otros más.

En otra parte de su escrito señala que "la guerra es contra los delincuentes", en referencia a la anunciada compra de aviones de guerra de parte del gobierno para las Fuerzas Armadas. En ese mismo orden de ideas, instó a que la que debe ser armada es la PNP, que le urge equipos y tecnologías. "No a la millonaria compra de aviones de guerra (...) La Policía Nacional.

Su publicación hizo un llamado para apoyar el paro con la señal de "Por la seguridad y la vida" y por "la derogatoria de la ley pro-crimen organizado". Así lo escribió el destituido expresidente, quien, desde antes de este último anuncio, ya había señalado su rechazo a la mencionada ley que modifica la figura de organizaciones criminales.

El pasado 30 de septiembre, el exmandatario Martín Vizcarra publicó un video recordando aquel día en que cerró el Congreso de la República. En su metraje, señaló que sabía que tomar aquella decisión podía traerle problemas a futuro y que las vio con su vacancia, con inhabilitación en el Congreso y con las denuncias que se impusieron en su contra.

"Muchos me preguntan si me arrepiento de esa decisión. No. El Perú en esas circunstancias era ingobernable. Con dos instituciones confrontadas totalmente, el gobierno y el Congreso de la República. Luego de tener una segunda denegatoria de confianza, no nos quedó otra alternativa de cerrar el Congreso. Me advirtieron que esa decisión me podría traer consecuencias. Y las estoy viendo. (...) pero son los costos de querer hacer las cosas bien", agregó el exjefe de Estado.