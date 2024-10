Alcalde de Pataz responde a Dina Boluarte: "¿En qué lugar vive? Los criminales delinquen porque son delincuentes"

En diálogo con Exitosa, el alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, respondió a la presidenta Dina Boluarte, quien señaló que los delincuentes delinquen por falta de recursos y manifestó que la mandataria desconoce la realidad nacional.

En conversación con Karina Novoa en el programa 'Informamos y Opinamos', el burgomaestre aseguró que ha perdido la fe en el Gobierno y apuntó que la declaratoria de estado de emergencia no ha tenido resultados positivos en la lucha contra la criminalidad en su jurisdicción.

"He perdido la fe en este Gobierno, no hay una lucha frontal contra la delincuencia. El (Ejecutivo) debe poner mano dura y tomar decisiones (..) En plena emergencia ocurren asesinatos todos los días, extorsiones, secuestros y no cambia nada (...) El decreto de emergencia que tiene Pataz, Trujillo y todas las provincias donde se ha decretado emergencia no se ve la mejora, no se ven los cambios, no se ve el resultado", declaró.