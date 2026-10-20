Martín Vizcarra se encuentra estable tras ingresar a UCI por complicación cardíaca, informa INPE

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A través de un comunicado, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que el expresidente Martín Vizcarra Cornejo fue trasladado de emergencia desde el establecimiento penitenciario de Barbadillo al Hospital Lima Este-Vitarte de emergencia para recibir atención médica. Según precisó la institución, el exmandatario se encuentra estable y permanece bajo observación médica.

Martín Vizcarra se encuentra estable y bajo atención médica

El INPE anunció el estado del expresidente Martín Vizcarra, luego que fuera trasladado de emergencia desde el establecimiento penitenciario de Barbadillo al Hospital Lima Este-Vitarte, con el objetivo de recibir atención médica. Según el comunicado oficial, el exmandatario se encuentra estable y permanece bajo observación.

A través de una comunicación institucional, el INPE confirmó el traslado del interno y precisó que la medida se realizó siguiendo los procedimientos establecidos para garantizar su atención hospitalaria. Asimismo, el expresidente se encuentra fuera de peligro, estable y en observación tras estar en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y recibir atención especializada.

"El Instituto Nacional Penitenciario informa que el interno Martín Vizcarra Cornejo fue trasladado de emergencia del establecimiento Penitenciario Barbadillo al Hospital Lima Este - Vitarte. El traslado se realizó para su atención hospitalaria, conforme los procedimientos establecidos. Actualmente se encuentra estable y en observación", detalló el comunicado.

Defensa legal de Martín Vizcarra informó sobre su estado de salud

La información fue difundida por Alejandro Salas, encargado de la defensa legal del exmandatario, que comunicó por la mañana la situación de salud de Vizcarra a la opinión pública y dio información sobre su traslado al establecimiento hospitalario.

De acuerdo con lo informado, Martín Vizcarra ingresó inicialmente a un área de evaluación y asistencia médica inmediata debido a la gravedad de su condición por un cólico renal. Sin embargo, momentos después tuvo una complicación cardíaca, lo que generó mayor cuidado dentro del Hospital de Ate.

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