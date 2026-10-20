Martín Vizcarra fue trasladado de emergencia al hospital: ingresa a UCI por complicación cardíaca

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, fue trasladado de emergencia a un hospital de Ate tras presentar un cuadro de cólico renal. Durante su atención médica, habría sufrido una complicación cardíaca que motivó su ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permanece bajo supervisión especializada.

Martín Vizcarra fue trasladado de emergencia al hospital

La información fue difundida por la defensa legal del exmandatario, que comunicó su situación de salud a la opinión pública y dio cuenta de su traslado al establecimiento hospitalario.

De acuerdo con lo informado, Martín Vizcarra ingresó inicialmente al área de Trauma Shock, destinada a la atención de pacientes que requieren evaluación y asistencia médica inmediata debido a la gravedad de su condición.

"Ingresó al área de Trauma Shock, pero durante su atención se habría presentado una complicación cardíaca que motivó su traslado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)", afirmó el abogado del exmandatario.

Sin embargo, durante el proceso de atención se habría presentado una complicación cardíaca, situación que motivó su traslado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para recibir atención médica especializada.

Hasta el momento, la información proporcionada, señala que el expresidente se encuentra hospitalizado y permanece bajo vigilancia del personal médico.

Abogado de Vizcarra informa sobre su estado de salud

A través de un comunicado, la defensa legal de Martín Vizcarra, Alejandro Salas, precisó que recibió el encargo de informar públicamente sobre el estado de salud del expresidente, ante la emergencia médica que motivó su traslado al hospital.

"Como defensa legal del exmandatario he recibido el encargo de poner a conocimiento de la opinión pública su situación de salud", señala el pronunciamiento.

El expresidente Martín Vizcarra fue trasladado de emergencia al hospital de Ate tras presentar un cuadro de cólico renal. Ingresó al área de *Trauma Shock,* pero durante su atención se habría presentado una *complicación cardíaca* que motivó su traslado a la *Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).* Actualmente, permanece en UCI bajo atención médica especializada. Como defensa legal del ex mandatario he recibido el encargo de poner a conocimiento de la opinión pública su situación de salud. — Alejandro A. Salas Z. (@SalasZ_AA) October 20, 2026

La comunicación busca informar sobre la condición médica del exjefe de Estado, quien actualmente se encuentra en la UCI tras presentar un cuadro de cólico renal y la posterior complicación cardíaca reportada durante su atención. Por ahora, no se han proporcionado mayores detalles sobre la evolución de su estado de salud ni sobre el tiempo que permanecerá hospitalizado.

Se espera que, conforme se conozcan nuevas actualizaciones por parte de su defensa o del establecimiento de salud, se pueda contar con información adicional sobre su recuperación y evolución médica. Mientras tanto, Martín Vizcarra continúa recibiendo atención especializada en el hospital de Ate.

Finalmente, Martín Vizcarra fue trasladado de emergencia desde el penal de Barbadillo, ubicado en el distrito de Ate, hasta un hospital del mismo distrito. El exmandatario cumple una condena por delitos de cohecho en dicho establecimiento penitenciario.