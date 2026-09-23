Polémica decisión judicial: hombre deberá pagar 226 dólares al mes para la manutención de un hijo que NO es suyo

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Una particular decisión judicial ha generado controversia: un hombre fue obligado por un juez a pagar 266 dólares mensuales por la manutención de un menor que, según su abogado, no es su hijo biológico.

¿Por qué deberá pasar manutención por un hijo que no es suyo?

Un juzgado de violencia doméstica de San Pedro Sula ordenó a un hombre pagar una pensión alimenticia mensual de 6,000 lempiras, equivalente a unos 226 dólares, por un menor con quien, según su defensa legal, no tendría vínculo biológico ni legal.

El caso en Honduras fue dado a conocer por el abogado Óscar Mejía, representante del ciudadano afectado, quien cuestionó la resolución que calificó como "insólita", y anunció que presentó un recurso de apelación para que una instancia superior revise los fundamentos de la medida.

Según la defensa legal, el hombre había mantenido una relación sentimental con la madre del menor y, durante el tiempo que estuvieron juntos, él no dudó en ayudarla económicamente de forma voluntaria para que al pequeño no le falte nada. Sin embargo, el romance llegó a su fin y la mujer decidió acudir a la vía judicial para mantener la asistencia económica.

"En el juzgado de violencia doméstica lamentablemente se vulnera el derecho de defensa de las personas", sostuvo el abogado al referirse a la resolución judicial.

Defensa cuestiona la resolución judicial en Honduras

El abogado señaló que el menor tiene padre y así lo constata su acta de nacimiento, pero eso no fue valorado por el juez, lo que le causó sorpresa e indignación hasta el punto de criticar al magistrado encargado de revisar el caso, ya que ese documento debió determinar quién realmente tiene la obligación legal de pasar la manutención.

"Mi cliente, de buena manera, cuando estaba en la relación le ayudaba económicamente y la mujer no aceptó que terminara la relación porque quería sostener la ayuda económica", detalló el letrado.

La pensión fijada por el juzgado asciende a 6,000 lempiras mensuales, equivalentes aproximadamente a 226 dólares. Si el monto se mantuviera durante un año completo, representaría un desembolso de alrededor de 2,712 dólares anuales. "En la cara el juez le dijo que así eran las cosas y que el menor no tenía la culpa y tenía que seguir ayudando al menor, que tiene padre biológico", acotó el letrado.

#NOTICIAS247HN | 😳¡Sin ADN, pero con pensión! Un insólito caso sacude San Pedro Sula luego de que, según denunció el abogado Óscar Mejía, a HOY MISMO, un hombre fue condenado a pagar L6,000 mensuales por la manutención de un menor que no es su hijo biológico. El pequeño tendría... pic.twitter.com/yjePpkwIMk — Noticias 24/7 HN (@noticias247hn) September 22, 2026

¿Exageración jurídica? Apelarán decisión del juez

La medida se encuentra ahora bajo revisión debido al recurso de apelación presentado por el abogado Óscar Mejía. Por ello, el monto y la obligación establecida podrían ser modificados por una instancia superior. Hasta el momento, no hay declaraciones de la madre del menor ni del juzgado respecto al inesperado caso que se volvió viral en las redes sociales.

Pues bien, según los alegatos de la defensa del hombre, él no sería el padre biológico del menor y tampoco aparecería como progenitor en el acta de nacimiento. Sin embargo, será la autoridad judicial competente en Honduras la que determine finalmente si la obligación de manutención se mantiene, se modifica o queda sin efecto.