Martín Vizcarra fue trasladado al Hospital de Ate Vitarte para recibir atención médica

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este lunes 7 de septiembre se ha dado a conocer el traslado del expresidente Martín Vizcarra desde el centro penitenciario de Barbadillo en el que cumple su condena a un Hospital de Lima Este ubicado en Ate Vitarte para recibir atención médica.

Martín Vizcarra es trasladado a Hospital en Ate

De acuerdo a lo reportado en las plataformas digitales, el exmandatario Martín Vizcarra fue llevado a un Hospital de Ate Vitarte para atender su estado de salud. Por medio de un video, se puede ver como ingresa al establecimiento y recibe resguardo de la policía.

Según los registros, esta sería la octava vez en el año en el que Vizcarra asiste a un centro de salud por las complicaciones que lo aquejan, especialmente por una falle en su sistema a nivel renal.

En ese sentido, esta vez se suma a las tres ocasiones anteriores fue atendido en el Hospital de Ate Vitarte, dada la cercanía al penal, mientras que en otras cuatro oportunidades recibió atención en una clínica particular.

#AHORA El expresidente Martín Vizcarra se atiende en el Hospital de Lima Este Vitarte. pic.twitter.com/Q4SWoI8vkm — Sofía López (@SofiaLopezLl) September 7, 2026

Problemas de salud de Martín Vizcarra a nivel renal

El expresidente Vizcarra presenta complicaciones de salud vinculadas a los riñones, principalmente desde principios de este año que fue intervenido quirúrguicamente por un mal funcionamiento del mismo.

De acuerdo el parte médico y lo que expresó en redes sociales, la operación en ese momento fue para estabilizar su estado, pero por la demora en el proceso, perdió dicho órgano.

Como parte de su estado, esta tarde se anunció que fue trasladado al Hospital de Ate Vitarte en el que ingresó estando esposado y portando resguardo policial desde el penal de Barbadillo.

Hasta el momento, ninguna entidad de salud o persona autorizada por Martín Vizcarra se ha pronunciado en algún canal de comunicación sobre esta visita médica. Por lo tanto, su condición es resevada luego de ser atendido este lunes 7 de septiembre en el hospital que el mismo inauguró en el año 2019, durante su mandato como presidente de la República.

Finalmente, este reporte en redes sociales del expresidente Martín Vizcarra que fue trasladado con resguardo policial a un Hospital de Ate Vitarte para recibir atención médica en lo que presuntamente podría ser por su complicación a nivel renal, lo que ha hecho que sea su octava vez en el año en esta situación que lo obliga a salir del penal de Barbadillo en el que se encuentra recluido cumpliendo condena.