Medidas ante el Niño: Gobierno evalúa aplicar suspensión perfecta de labores en empresas afectadas

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Poder Ejecutivo evalúa la implementación de la suspensión perfecta de labores como una medida excepcional para apoyar a las empresas que resulten directamente damnificadas por el impacto del fenómeno El Niño. El anuncio fue realizado por el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, quien advirtió sobre el riesgo de paralización productiva y la consiguiente amenaza para la estabilidad del mercado laboral a nivel nacional.

Evaluación de mecanismos laborales y proyecciones del fenómeno climático

Las proyecciones técnicas que maneja el sector Trabajo anticipan un impacto severo sobre la capacidad de producción en múltiples rubros económicos, lo cual obligará a adoptar medidas de contingencia de carácter urgente. Durante una actividad oficial desarrollada en la ciudad de Arequipa, se precisó que la magnitud proyectada para el evento climático requiere respuestas normativas extraordinarias para sostener la estructura empresarial del país.

La aplicación de la suspensión perfecta de labores figura entre las principales alternativas en análisis para evitar que las unidades económicas caigan en quiebra definitiva cuando se interrumpan sus operaciones habituales. Este mecanismo permitiría a las empresas pausar sus obligaciones laborales de manera temporal sin disolver la relación contractual con sus trabajadores mientras dure el periodo crítico de la emergencia.

Además del instrumento laboral, las autoridades analizan la viabilidad de otorgar asistencia legal directa y esquemas de liquidez financiera a los negocios afectados por desbordes, huaicos o interrupción de vías. La intención del Ejecutivo radica en diseñar un paquete de facilidades que reduzca la presión tributaria y administrativa sobre las compañías que pierdan su capacidad operativa producto del temporal.

Coordinación intersectorial y protección al sector empresarial

El plan de respuesta estatal ante la crisis climática contempla una estrategia técnica multisectorial en la que intervienen el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Economía y Finanzas. La meta compartida por estas carteras es estructurar un marco legal de compensación y salvaguarda diseñado específicamente para proteger a las micro y pequeñas empresas de todo el territorio nacional.

Las Mypes representan uno de los eslabones más expuestos ante desastres naturales debido a sus limitados márgenes de capital de trabajo y la falta de cobertura frente a riesgos extremos. Por ello, las normativas en formulación buscan canalizar recursos de auxilio y facilidades crediticias que garanticen la continuidad operativa de los pequeños comerciantes y productores una vez superado el pico de la emergencia.

En ese sentido, el Gobierno mantendrá bajo evaluación técnica las herramientas de contingencia laboral y económica que permitan amortiguar el impacto del fenómeno El Niño sobre el tejido productivo nacional.