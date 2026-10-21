Cenepred: Cerca de 5 millones de peruanos están expuestos a niveles muy altos de riesgo por El Niño

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Alfredo Zambrano Gonzáles, subdirector de Gestión de Información del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), alertó sobre la crítica situación que enfrenta el país ante el actual escenario climático.

Entre el trimestre evaluado que comprende octubre, noviembre y diciembre, las proyecciones técnicas estiman que cerca de 5 millones de personas se encuentran expuestas a niveles muy altos de riesgo debido a la activación de quebradas, inundaciones y huaicos derivados del adelanto de las precipitaciones asociadas al Fenómeno El Niño.

"Tenemos un estimado aproximado de 5 millones de personas expuestas en niveles muy alto de riesgo. La finalidad no es causar pánico o zozobra a la población, sino conocer la situación de riesgo que tienen las poblaciones a nivel nacional por las mismas condiciones que tenemos", puntualizó el funcionario

Asimismo, recordó que si bien la temporada de lluvias regular se extiende de septiembre a marzo, el contexto actual ha acelerado los eventos extremos en regiones del norte como Tumbes y Piura.

Impacto multisectorial: agricultura, desabastecimiento y vías

El especialista del Cenepred subrayó que los efectos del fenómeno no se limitan únicamente a las zonas directas de desborde, sino que desencadenan una cadena de afectaciones a nivel nacional.

Cadena de suministros y alimentos: Se proyectan pérdidas significativas en la productividad agrícola, como la afectación de cultivos de ajo en el sur y de frutas como mangos y limones en el norte, lo que repercute en el encarecimiento de los productos de la canasta básica.

Se proyectan pérdidas significativas en la productividad agrícola, como la afectación de cultivos de ajo en el sur y de frutas como mangos y limones en el norte, lo que repercute en el encarecimiento de los productos de la canasta básica. Vulnerabilidad vial: La interrupción prolongada de carreteras troncales por deslizamientos y huaicos aísla a diversas localidades, generando serios problemas logísticos y de abastecimiento de combustible y agua potable para las familias.

🔴🔵 #MegaNiño ⛈️🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, Alfredo Zambrano Gonzáles, subdirector de Gestión de Información del Cenepred, advirtió que cerca de 5 millones de personas estarían expuestas a niveles muy altos de riesgo ante los posibles efectos del fenómeno El Niño en el Perú.... pic.twitter.com/YBQNhJyExI — Exitosa Noticias (@exitosape) October 21, 2026

Incendios forestales y la respuesta estatal

Otro de los ejes abordados en el diálogo fue la grave incidencia de incendios forestales en la sierra centro y sur del país. Zambrano explicó que las condiciones deficitarias de humedad y la presencia de vegetación seca propician la rápida propagación del fuego.

Ante este panorama, se discutió la necesidad de transparentar la información institucional, optimizar las plataformas de seguimiento de focos de calor y garantizar una respuesta articulada que permita mitigar los daños ambientales y salvaguardar la vida de las comunidades afectadas.

Finalmente, el representante de Cenepred recordó que toda esta información técnica es de libre acceso a través de la plataforma institucional de gestión de riesgo de desastres, permitiendo que tanto las autoridades como la ciudadanía consulten de forma intuitiva los mapas de peligro para identificar zonas vulnerables.

La advertencia evidencia que la mitigación de los impactos del Fenómeno El Niño requiere un compromiso urgente y articulado entre el Estado, los gobiernos locales y la ciudadanía, priorizando la prevención y el uso de herramientas técnicas para proteger vidas e infraestructura estratégica.