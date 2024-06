Mujer detenida en VMT niega participación en protestas contra Dina Boluarte: "Yo estaba laborando"

22/06/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Jenny Surichaqui, la mujer trabajadora que fue capturada durante una protesta vecinal contra la presidenta Dina Boluarte en Villa María del Triunfo, negó que haya participado en la manifestación y denunció que la empresa donde trabaja la ha despedido.

Niega participación en protesta

En entrevista con Latina Noticias, Surichaqui, quien declara trabajar como vigía para la empresa Consorcio San Miguel, explicó que se encontraba laborando y que los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) cuando la detuvieron "por confusión" con unos vecinos que se manifestaban en contra de la mandataria.

Según la ciudadana, en los precisos momentos del arresto se encontraba trasladando una maquinaria, pero no podía transitar con normalidad por la congregación de personas.

En ese accidental contexto, contó que los efectivos policiales le pidieron su documento nacional de identidad (DNI) para una presunta identificación. Sin embargo, como no contaba con dicho documento, procedieron a arrestarla.

"Yo he estado en mi centro de trabajo. Estaba laborando en la zona deportiva de Ciudad de Gosen. Por una confusión por unos vecinos que estaban protestando, me han detenido", declaró.

Asimismo, la mujer trabajadora denunció su arbitrario arresto. "Muchos trabajadores estábamos parados porque no podíamos ejercer, pues la vías estaban cerradas. Mi detención fue totalmente brusca. No es adecuado que me hayan detenido así ", sostuvo.

Denuncia despido arbitrario

Por si fuera poco, Surichaqui también confesó que su centro de labores la despidió de su trabajo, puesto que "le han liquidado". Por esa razón, solicitó encarecidamente continuar en sus labores.

"La empresa prácticamente me ha liquidado. Soy madre soltera. Tengo 3 hijos pequeños y yo vivo del día a día. Necesito el trabajo. Necesito el ingresos para mi casa. Tengo hijos muy pequeños. Por favor, solo pido que no me boten del trabajo", anotó.

Mujer fue liberada horas después

A través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, la PNP detalló que tras un respectivo control de identidad, la mujer identificada como Jenny Surichaqui, pudo finalmente abandonar la dependencia policial.

"Ante los videos propalados en redes sociales sobre la presunta detención a una ciudadana en VMT, la PNP informa que luego de realizar el respectivo control de identidad fue liberada. Respetamos el libre derecho a la protesta pacífica", se lee en el reciente tweet de la PNP.

