Denuncian que Dina Boluarte llevó trabajadores del Estado como portátil a actividad oficial en VMT

Vecinos de Villa María del Triunfo (VMT) informaron que un grupo de personas que no residen en la zona llegaron hasta la actividad oficial de Dina Boluarte para colocar letreros a favor de la presidenta. Según denunciaron, se trataría de trabajadores estatales que habrían estado haciéndose pasar por simpatizantes.

Los residentes de 'Ticlio Chico' dieron a conocer que ellos no fueron invitados a la actividad oficial presidida por la mandataria. Así, aseguran que, al enterarse de su presencia en el lugar, se intentaron acercar para manifestar su sentir por la falta de obras públicas. Sin embargo, los agentes policiales les impidieron el paso.

Los vecinos de Villa María del Triunfo indicaron que no se les informó acerca de la llegada de la jefa de Estado. Incluso, resaltaron que la cuenta de la Presidencia de la República publicó la programación de este encuentro dos minutos después de que este iniciará.

Por ello, les resulta sumamente extraño la aparición de carteles a favor de la mandataria. "Presidenta Dina, Villa María te respalda", "¡Presidenta, Villa María está contigo!", "¡Gracias presidenta! VMT está contigo", se lee en los afiches.

"Esa gente que estaba en la actividad no eran de Ciudad de Gosen. Eran personas de otros asentamientos humanos. A nosotros no nos dejaron pasar. ¿Por qué? Porque les hemos dicho sus verdades. No nos invitaron a la actividad, (...) nos han acorralado y nos han dejado a un lado", contó una de las vecinas.