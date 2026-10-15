RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Dudas por gira internacional

Papa León XIV: agenda para su gira en Sudamérica causa incertidumbre tras operación al pulmón, señala experto

Tras la intervención quirúrgica por un nódulo pulmonar, el comunicador especializado Kurth Mendoza señalan que la salud del Santo Padre mantiene en suspenso su esperada gira por la región.

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 15/10/2026

Síguenos en Google News Google News

La salud del papa León XIV continúa acaparando la atención internacional tras la extirpación de un nódulo pulmonar detectado el último domingo. En medio de los reportes oficiales sobre su favorable convalecencia, persiste un escenario de cautela y debate dentro de la Santa Sede sobre la viabilidad de sus próximos compromisos internacionales.

En entrevista con Exitosa Noticias, el periodista especializado en temas del Vaticano, Kurth Mendoza, analizó el impacto que este diagnóstico médico genera en la agenda internacional del pontífice.

Agenda sujeta a cambios

Aunque oficialmente el itinerario hacia Sudamérica, que incluye escalas previstas en Argentina, Uruguay y Perú, se mantiene vigente en los papeles oficiales, las opiniones médicas sobre los riesgos de visitar zonas geográficas complejas han encendido las alarmas en el entorno eclesial.

"Hasta el momento no hay ninguna información más clara sobre si el viaje apostólico se va a cancelar o no; el viaje apostólico sigue en la agenda del Santo Padre, eso no se ha movido ni tampoco ha habido ningún tipo de actualización sobre el mismo".

No obstante, las especulaciones crecen ante la posibilidad de que la visita sufra modificaciones sustanciales, especialmente por las advertencias de expertos sobre los efectos de la altura y el clima en la recuperación pulmonar del Papa:

Segunda vuelta en Lima Metropolitana no es viable: "No lo prevé la ley", afirma el especialista Javier Albán
Lee también

Segunda vuelta en Lima Metropolitana no es viable: "No lo prevé la ley", afirma el especialista Javier Albán

"Hay existe una incertidumbre en el Vaticano, por parte de la prensa especializada, sobre si finalmente León XIV va a viajar, porque las mismas voces dentro de la curia romana indican que la prioridad, por supuesto, es la salud de León XIV".

Reanudación paulatina de despachos y el factor biopsia

Por otro lado, el especialista abordó la dinámica actual del Vaticano, señalando que el pontífice ya ha comenzado a retomar de manera discreta algunos despachos y firmas de nombramientos eclesiásticos desde su convalecencia sin que ello represente un esfuerzo físico considerable.

Conferencia Episcopal Peruana expresa su solidaridad al papa León XIV por su salud: "No está solo"
Lee también

Conferencia Episcopal Peruana expresa su solidaridad al papa León XIV por su salud: "No está solo"

Sin embargo, enfatizó que cualquier decisión definitiva sobre su gira internacional dependerá de los resultados médicos complementarios y de las recomendaciones de su equipo tratante, dado que la curia romana prioriza, según señaló, la salud del Santo Padre.

"Tenemos a un Santo Padre que está retomando sus actividades, pero a la espera, como ha informado el Vaticano, de que se esclarezca el tema de la biopsia con respecto a esta parte del pulmón que le han retirado con el tumor".

Mientras la feligresía y los gobiernos de la región aguardan comunicados oficiales, la postura institucional de la Santa Sede prioriza el resguardo físico del líder católico por encima de cualquier compromiso pastoral o diplomático. Así, el futuro del viaje apostólico se definirá en función de su evolución clínica y los resultados de su biopsia pulmonar.

Mientras tanto, la curia romana deja en absoluto relieve que la preservación de la salud del pontífice constituye el eje rector que condicionará tanto su agenda inmediata como sus futuras giras internacionales.

Temas relacionados incertidumbre Kurth Mendoza nódulo pulmonar Papa León XIV viaje a Sudamérica Visita al Perú

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA