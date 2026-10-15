El papa León XIV podría reajustar su pontificado si es necesario, según Secretario de Estado del Vaticano

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, declaró este jueves que la agenda oficial y el viaje a Sudamérica del papa León XIV dependerán estrictamente de las recomendaciones médicas. Tras la reciente intervención quirúrgica del pontífice, la autoridad vaticana señaló que las actividades de la Santa Sede podrían reevaluarse conforme evolucione su estado de salud.

Evolución médica y la confirmación de la gira a Sudamérica

Respecto a la gira del pontífice programada entre el 6 y el 17 de noviembre por territorio sudamericano, el purpurado remarcó que las decisiones definitivas quedan sujetas al dictamen de los especialistas. Parolin ofreció estas precisiones a la salida de una actividad diplomática desarrollada en la embajada de Irak en Roma.

"Dependerá de cómo van las cosas", sostuvo el purpurado al ser preguntado por los medios de comunicación.

León XIV fue operado para la extirpación de parte de un pulmón afectado por un adenocarcinoma, un tipo de tumor maligno. Su recuperación médica transcurre dentro de los parámetros normativos mientras cumple su segundo día de internamiento en el hospital Gemelli de Roma, desde donde ha reanudado parte de su carga laboral.

"Sigo preocupado por su salud pero confío en que todo pueda resolverse lo antes posible", aseguró el cardenal Parolin ante los periodistas.

El representante de la diplomacia vaticana hizo un llamado a la tranquilidad frente a la conmoción generada por la cirugía del obispo de Roma. Parolin recordó que las decisiones administrativas e institucionales del Vaticano estarán condicionadas por el progreso físico que reporte el equipo de salud.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, declaró este jueves que el viaje a Sudamérica del papa León XIV depende de la decisión de los médicos. Además, considera que su pontificado podrá tener reajustes de ser necesario. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) October 15, 2026

Proyecciones sobre el pontificado y las actividades en el Gemelli

El alto jerarca de la Iglesia católica aclaró que el futuro inmediato del pontífice dependerá estrictamente del tiempo de reposo y la valoración médica posterior. Parolin declinó formular pronósticos apresurados respecto a la fecha exacta del alta institucional.

"El papa lleva dos días ingresado y no podemos hacer previsiones de ningún tipo. Hay que ver ahora cuándo regresará, en qué situación, qué dirán los médicos... y en base a todos esos elementos, el papa reajustará su pontificado si es necesario hacerlo", dijo.

Sobre la realización de las liturgias dominicales, la autoridad eclesial se refirió a la posibilidad de que el santo padre dirija el tradicional rezo del Ángelus desde el propio recinto asistencial. La decisión definitiva se tomará según las recomendaciones directas del personal de salud a cargo de la recuperación.

"Dependerá un poco de cómo transcurra la convalecencia. Parece que le han dado cinco días por lo que, si está mejor el fin de semana, pienso que hará el Ángelus desde el Gemelli", declaró.

No obstante, la diplomacia vaticana matizó sus previsiones al recordar que se tratan de estimaciones previas, pues no ha mantenido diálogo directo con el jerarca católico desde su ingreso médico. El cardenal subrayó que la prioridad máxima de la Santa Sede es garantizar el descanso del obispo de Roma para facilitar su plena recuperación.

En ese sentido, el papa León XIV sopesará la reestructuración de su agenda de trabajo y sus compromisos internacionales una vez que concluya su periodo de convalecencia en la capital italiana.