Conferencia Episcopal Peruana expresa su solidaridad al papa León XIV por su salud: "No está solo"

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Conferencia Episcopal Peruana envió una carta oficial de aliento y solidaridad dirigida al papa León XIV frente al delicado momento que atraviesa en su estado de salud. A través del documento suscrito por los obispos de las distintas diócesis del país, la institución eclesial reafirmó su respaldo filial y la cercanía espiritual de la comunidad peruana.

Mensaje de afecto filial y respaldo al ministerio pontificio

Los obispos peruanos manifestaron el compromiso espiritual de las comunidades pastorales que peregrinan en el territorio nacional para acompañar al líder de la Iglesia católica. En la comunicación remitida a la Ciudad del Vaticano, el episcopado hizo hincapié en la unidad de la fe para sostener al papa durante su proceso de convalecencia.

"Queremos que Su Santidad sienta, de manera cercana y sincera, que no está solo. Estamos con usted, Santo Padre, unidos en la fe y la esperanza, acompañándolo con nuestra oración constante y con ese afecto filial que nace de sabernos amados por usted y de saber que le amamos profundamente", señaló.

De igual manera, el documento institucional valora la trayectoria y el servicio pastoral brindado por el santo padre a favor de la comunidad eclesiástica global. Los representantes del episcopado peruano destacaron la entrega generosa del obispo de Roma como un referente de guía para la Iglesia universal.

"Queremos expresarle, desde lo más profundo de nuestro corazón, cuánto lo apreciamos, cuánto valoramos su ministerio y cuánto bien nos hace su entrega generosa al servicio del Pueblo de Dios. Su vida, consagrada al anuncio del Evangelio y al cuidado de la Iglesia Universal, es para nosotros un testimonio de fidelidad, humildad y esperanza", detalló.

Intenciones de oración y encomienda al Señor de los Milagros

En la parte central del mensaje, la Conferencia Episcopal Peruana invocó la intercesión de las devociones y santos nacionales para sostener la salud del pontífice. Los obispos encomendaron de manera particular su recuperación a la protección de Jesucristo, el Señor de los Milagros, así como a la Virgen María.

"Permaneceremos unidos a usted en la oración poniendo su vida y su ministerio en las manos amorosas de nuestro Padre celestial. Con profunda comunión eclesial, afecto filial y oración perseverante", indicó.

Las oraciones dedicadas por la Iglesia peruana se extienden a lo largo de las capillas, parroquias y recintos religiosos del país. Los fieles católicos participan activamente en el rezo del santo rosario e intenciones privadas solicitando la serenidad y la luz espiritual para el santo padre.

En ese sentido, la Conferencia Episcopal Peruana reafirma su compromiso de acompañar espiritualmente al papa León XIV, manteniendo la unidad de la feligresía en favor de su pronta recuperación física e institucional.