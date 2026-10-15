Segunda vuelta en Lima Metropolitana no es viable: "No lo prevé la ley", afirma el especialista Javier Albán

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La propuesta de implementar una segunda vuelta para elegir al alcalde de Lima Metropolitana no puede aplicarse en el actual proceso electoral. El especialista en derecho electoral Javier Albán señaló que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debe respetar la legislación vigente, que no contempla este mecanismo para los comicios municipales. Por ello, cualquier modificación tendría que aprobarse previamente y regir para una elección posterior.

La ley no contempla una segunda vuelta municipal

Albán sostuvo que el organismo electoral no puede establecer una segunda vuelta por iniciativa propia, incluso si existen agrupaciones políticas que promueven esta medida. Según explicó en entrevista con Exitosa, las facultades del JNE están sujetas a las normas electorales y no le permiten incorporar procedimientos que no hayan sido establecidos legalmente.

"No se puede porque no lo prevé la ley y el jurado no puede tomar una decisión que esté fuera de lo que dice la ley. No puede inventarse la regla de la segunda vuelta", afirmó.

El especialista precisó que no existe una base legal que permita al organismo electoral convocar a una nueva votación para la alcaldía de Lima Metropolitana bajo las reglas actuales. En ese sentido, una propuesta política para cambiar el sistema de elección no es suficiente para que la autoridad electoral pueda ponerla en práctica.

La discusión se centra en la diferencia entre las normas que regulan las elecciones regionales y las municipales. Aunque ambas forman parte de los procesos electorales subnacionales, cuentan con disposiciones específicas que determinan cómo se eligen sus autoridades.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En diálogo con Exitosa, el especialista en derecho electoral Javier Albán, indicó que una segunda vuelta para la alcaldía de Lima Metropolitana no es viable por ley y JNE no puede tomar una decisión por encima de ella. Señaló que si se busca... pic.twitter.com/Ex6g0We6RJ — Exitosa Noticias (@exitosape) October 16, 2026

Una reforma se aplicaría en próximas elecciones

El abogado explicó que, para incorporar una segunda vuelta en las elecciones municipales, primero sería necesario modificar la legislación electoral. Sin embargo, ese cambio no podría aplicarse a los comicios que ya se encuentran en marcha, debido a que alteraría las condiciones bajo las cuales se desarrolla la elección.

"Si se quisiera introducir esta regla, tendría que haber un cambio en la ley y la segunda vuelta empezaría a operar a partir de la elección siguiente", indicó.

De esta manera, una eventual reforma tendría que estar aprobada antes de la siguiente contienda electoral en la que se pretenda utilizar este mecanismo. Así, tanto los candidatos como los partidos políticos y los ciudadanos conocerían las reglas con anticipación.

Finalmente, el especialista advirtió que modificar las reglas después de la votación podría influir en las decisiones de los electores. Explicó que algunos ciudadanos podrían haber elegido a un candidato distinto si hubieran sabido desde el inicio que habría una segunda vuelta. Por ello, cambiar el sistema una vez realizada la elección supondría alterar las condiciones que los votantes tuvieron en cuenta al emitir su voto.