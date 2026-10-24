24/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El papa León XIV y el rey Carlos III de Inglaterra intercambiaron títulos religiosos honoríficos por primera vez en 500 años, en un gesto que busca fortalecer los vínculos. El anuncio fue difundido a través del sitio web oficial de la Familia Real Británica y coincide con el primer aniversario del histórico encuentro de ambos líderes en el Vaticano.

Papa León XIV y Carlos III buscan fortalecer la unidad cristiana

De acuerdo con la información publicada, el sumo pontífice fue nombrado "Confrater Papal" del Colegio de San Jorge, en la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, con la aprobación del monarca británico. Este reconocimiento honorífico establece un vínculo simbólico entre el papa y una de las instituciones religiosas vinculadas a la monarquía.

Por su parte, Carlos III recibió el título de "Confrater Real" de la Basílica Papal y Abadía de San Pablo Extramuros, ubicada en Roma. El anuncio destaca que ambos líderes buscan resaltar los puntos en común entre las tradiciones cristianas, especialmente en un escenario internacional.

"Conscientes del valor de la unidad cristiana, en un mundo cada vez más polarizado y turbulento, el Rey y el Papa se han unido en la fraternidad cristiana y, por primera vez en medio milenio, reciben títulos religiosos que resaltan lo que une, en lugar de lo que separa, a la Iglesia Católica Romana de la Iglesia de Inglaterra", señala el comunicado.

La declaración subraya la importancia del acercamiento entre ambas instituciones religiosas, cuyas relaciones quedaron profundamente divididas durante el siglo XVI, cuando la Iglesia de Inglaterra se separó de la autoridad del papado durante el reinado de Enrique VIII.

Histórico: el Papa León XIV y el rey Carlos III intercambian títulos religiosos por primera vez en 500 años El Papa León XIV ha sido nombrado Confrater Papal de la Capilla de San Jorge, en Windsor, mientras que el rey Carlos III ostenta el título de Confrater Real de la Basílica de San Pablo Extramuros, en Roma. Este gesto, anunciado un año después de su histórico encuentro en el Vaticano, supone un nuevo paso en el acercamiento entre la Iglesia católica y la Iglesia anglicana, separadas desde el siglo XVI. «Que todos sean uno» (Jn 17,21). October 24, 2026

Acercamiento histórico entre el Vaticano y la monarquía británica

El intercambio de títulos se enmarca en los esfuerzos por promover el diálogo orientado a fortalecer las relaciones entre las distintas autoridades y sus naciones.

La visita y reunión entre el rey Carlos III y la reina Camila al Vaticano, realizada un año antes del anuncio, representó un nuevo capítulo en el acercamiento entre la monarquía británica y la Santa Sede.

En aquella ocasión, el rey recibió el título de "Confrater Real" de San Pablo Extramuros, mientras que León XIV ya había sido invitado a aceptar el reconocimiento honorífico de la Capilla de San Jorge, en Windsor.

Finalmente, de esta manera, el papa León XIV y el rey Carlos III consolidan un gesto simbólico que busca destacar la fraternidad cristiana y la cooperación entre dos tradiciones históricamente enfrentadas.