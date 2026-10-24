Visita del papa León XIV: Chiclayo recibirá a tercera comitiva de avanzada del Vaticano el 30 de octubre

24/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La ciudad de Chiclayo recibirá el próximo 30 de octubre a una tercera comitiva de avanzada del Vaticano, que llegará para coordinar y ultimar los detalles de la próxima visita del papa León XIV a las regiones de Lambayeque y Cajamarca. Los preparativos continúan en marcha y todavía quedan aspectos por definir para garantizar el desarrollo de las actividades.

Chiclayo recibirá a tercera comitiva de avanzada del Vaticano el 30 de octubre

En declaraciones sobre la organización de este acontecimiento, monseñor Jorge Villegas, vicario general de la diócesis de Chiclayo y vocero oficial de la visita papal, confirmó la llegada de esta delegación, cuya finalidad será revisar los espacios previstos para los encuentros y establecer las últimas disposiciones correspondientes a cada actividad.

"De la comisión ya sería la tercera visita de la comitiva de avanzada, entonces estará con nosotros, tengo entendido, el 30. Entonces, vendrá a definir algunas cosas que todavía quedan pendientes", señaló el representante religioso.

También, explicó que la diócesis de Chiclayo ha venido trabajando en la organización de las diferentes actividades mediante comisiones encargadas de coordinar aspectos logísticos, infraestructura y planificación de los encuentros. Aunque los avances son significativos, todavía se requiere la aprobación de algunos detalles por parte de la Santa Sede.

"Se ha avanzado en un gran porcentaje, las actividades, la infraestructura y todo de cada encuentro, entonces en cada actividad hay cosas por definir que corresponde a la Santa Sede", precisó.

¿Cómo serán las inscripciones para los eventos?

Por otro lado, monseñor Villegas se refirió al proceso de inscripción para las personas que deseen participar en los eventos donde estará presente el papa León XIV. Según explicó, los registros serán gratuitos y se realizarán mediante códigos QR.

La diócesis de Chiclayo anunciará próximamente los requisitos y el procedimiento que deberán seguir los visitantes para registrarse y acceder a las actividades programadas durante la visita del pontífice.

Además, el vocero confirmó que se contempla la presencia de imágenes religiosas durante la misa que se celebrará en Pimentel, uno de los encuentros previstos en la agenda papal.

Respecto a la infraestructura, los trabajos de montaje del escenario principal en las pampas de Pimentel continúan avanzando. De acuerdo con lo informado, se espera que culminen en los días previos al 13 de noviembre, fecha en la que está prevista la presencia del papa León XIV en este lugar.

Finalmente, la llegada de la tercera comitiva a Chiclayo marca un monitoreo de las autoridades eclesiásticas y esperan cerrar las coordinaciones pendientes y continuar con los preparativos para recibir al papa León XIV