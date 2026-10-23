Perú registra cero incendios forestales activos, informa el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Defensa informó que ya no hay incendios forestales activales en todo el territorio nacional fueron extinguidos luego de que tras varias semanas se logre sofocar los focos de calor remanentes en diversas regiones del sur y de la selva, según el COEN.

Perú registra cero incendios forestales activos según el COEN

A través de sus canales oficiales, la cartera ministerial que lidera el ministro Rafael Belaúnde Llosa, dio a conocer que los siniestros que se encontraban afectando grandes extensiones de flora en varios puntos del país fueron mitigados en su totalidad de acuerdo a un reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

Cero incendios forestales activos en el Perú. Tras varias semanas luchando contra incendios forestales en distintas regiones del país, esta mañana el país reporta cero incendios activos de acuerdo al COEN.

🚨🇵🇪 #AHORA | Cero incendios forestales activos en el Perú. Tras varias semanas luchando contra incendios forestales en distintas regiones del país, esta mañana el país reporta cero incendios activos de acuerdo al COEN. https://t.co/RxQtQ2gkR0 — Mindef Perú (@MindefPeru) October 23, 2026

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