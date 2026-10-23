84 puertos del litoral peruano permanecen cerrados por oleajes de moderada a fuerte intensidad

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un total de 84 terminales y puertos del litoral peruano se encuentran cerrados temporalmente como medida de seguridad ante la presencia de oleajes anómalos de moderada a fuerte intensidad. De acuerdo con el reporte oficial emitido a las 07:10 horas de este 23 de octubre por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), la restricción afecta a diversos puntos estratégicos del país.

Distribución geográfica del cierre de terminales marítimos

Las instalaciones paralizadas se localizan en sectores clave como Salaverry en La Libertad, Talara en Piura, Chimbote en Áncash, Huacho en Lima, Chancay en Huaral, además del Callao, Pisco, San Juan y Supe. Las autoridades han desplegado protocolos de supervisión continua.

Las evaluaciones técnicas coordinadas por los organismos de emergencia detallan una afectación directa en la zona norte y centro del territorio costero. De acuerdo con el consolidado oficial, el litoral centro registra el mayor impacto operativo con 48 puertos y caletas cerradas por precaución. En tanto, la franja del litoral norte contabiliza 36 instalaciones paralizadas debido al comportamiento irregular del mar.

Por su parte, el litoral sur no presenta restricciones hasta el momento, manteniendo sus terminales y caletas en condición de puerto abierto. Esta diferencia regional responde al desplazamiento y dirección de los frentes de oleaje que impactan con mayor firmeza en las bahías septentrionales y centrales. Las capitanías de puerto correspondientes supervisan el cumplimiento estricto del cese de zarpe de embarcaciones artesanales e industriales.

La paralización de estas infraestructuras busca resguardar las embarcaciones ancladas y prevenir emergencias durante el desembarque de mercancías o recursos hidrobiológicos. El monitoreo técnico se mantendrá de forma ininterrumpida para determinar la reapertura paulatina de las caletas conforme disminuya la fuerza del oleaje en las distintas jurisdicciones.

La entidad emitió el reporte de puertos cerrados.

Pronóstico de la Marina de Guerra y recomendaciones de seguridad

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú emitió una alerta oceanográfica sobre las condiciones del mar en las playas del litoral. La institución especializada advirtió que el mar peruano continuará experimentando estas perturbaciones y variaciones anómalas al menos hasta el domingo 25 de octubre.

Frente a la persistencia de las condiciones adversas, las autoridades exhortaron a los gobiernos locales, sectores empresariales, gremios de pescadores artesanales y ciudadanía en general a adoptar medidas preventivas. Se ha pedido evitar el desarrollo de actividades recreativas o deportivas cerca de la orilla para contrarrestar cualquier riesgo de accidentes o pérdidas materiales.

Asimismo, se solicitó a los armadores y trabajadores del mar asegurar adecuadamente sus embarcaciones en los muelletes para evitar impactos contra las estructuras portuarias. El instituto remarcó que mantendrá la coordinación constante con las autoridades locales para responder de forma oportuna ante cualquier eventualidad surgida a lo largo de la franja costera.

En ese sentido, el fenómeno El Niño continúa influyendo en la variabilidad de las condiciones oceanográficas y meteorológicas de nuestro país, por lo que el INDECI recomienda mantenerse informados a través de los canales oficiales.