PNP investiga a seis policías tras denuncia por presuntos actos de corrupción en Los Olivos

18/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que seis efectivos policiales fueron intervenidos el pasado 17 de octubre de 2026 en Los Olivos, como parte de una investigación por presuntos actos de corrupción. A través de la comunicación, la institución precisó que el operativo estuvo a cargo de la Dirección Contra la Corrupción, en cumplimiento de sus funciones.

PNP interviene a seis efectivos por presuntos actos de corrupción

Asimismo, la intervención se efectuó luego de una denuncia ciudadana que alertó sobre posibles hechos irregulares cometidos por los agentes. La institución indicó que las diligencias forman parte de las acciones destinadas a esclarecer las presuntas responsabilidades y determinar si existieron conductas contrarias a la ley.

En el comunicado, la PNP señaló que la intervención fue realizada por personal especializado de la Dirección Contra la Corrupción, como parte de las investigaciones correspondientes.

"La intervención fue realizada por la propia PNP, en cumplimiento de su deber de investigar toda conducta ilícita, incluso cuando pudiera involucrar a sus integrantes. La institución no tolera ni encubre actos de corrupción. Ningún grado, cargo o unidad de pertenencia otorga privilegios frente a la ley"

Como parte del operativo, se llevaron a cabo registros personales y vehiculares, con el objetivo de recopilar elementos que contribuyan al desarrollo de las diligencias. Estas acciones se ejecutaron bajo los procedimientos establecidos y en el marco de las competencias de las autoridades responsables de la investigación.

Los intervenidos fueron identificados como:

Randy Scott Sánchez Tapia

Angelo Doregay Campo

Susan Gloria León Cerna

Kevin Brando Medina Tarrillo

Hans Joel Zúñiga Huacho

David Alfredo Chaupis Castillo

La institución también informó que la Inspectoría General de la PNP viene adoptando las medidas correspondientes dentro del ámbito administrativo disciplinario. De esta manera, las investigaciones podrán desarrollarse tanto en el plano penal como en el administrativo, de acuerdo con las competencias de cada instancia.

Trabajo conjunto para esclarecer los hechos

La PNP aseguró que colaborará con las autoridades competentes para esclarecer lo ocurrido y establecer las responsabilidades que correspondan. Además, indicó que el procedimiento se desarrollará con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.

En ese sentido, la institución precisó que los efectivos deberán responder ante la justicia y afrontar las sanciones administrativas que correspondan, en caso de determinarse su responsabilidad conforme al marco legal vigente.

Finalmente, la Policía Nacional reafirmó su compromiso de brindar un servicio íntegro a la ciudadanía y combatir las prácticas corruptas dentro y fuera de sus filas. En ese sentido, la investigación continuará con las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias de la intervención y las eventuales responsabilidades de los seis efectivos.