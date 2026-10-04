Rafael López Aliaga advierte que JNE cometería delito si no le entrega credenciales: "Prevaricato"

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El candidato a primer regidor de Lima por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, lanzó un severo pronunciamiento dirigido a las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) respecto al otorgamiento de sus credenciales tras conocerse los primeros resultados de la contienda edil.

Rafael López Aliaga advierte al jurado electoral por la entrega de credenciales

El exalcalde de Lima argumentó que su postulación se dio de forma legítima como integrante del concejo municipal y no como candidato a la reelección en el sillón edil. En esa línea, remarcó que las prohibiciones establecidas en la normativa constitucional no alcanzan al cargo de teniente alcalde ni de primer regidor, por lo que exigió la ratificación de su nombramiento.

"Si es que el Jurado Nacional de Elecciones va en contra de la ley hay un delito y se llama prevaricato. La ley es muy clara y para hacerlo simple, la constitución establece lo siguiente: un alcalde no puede postular a una reelección. Entonces, no establece que un alcalde no pueda postular a ser teniente alcalde, así de simple", detalló.

El referente de Renovación Popular enfatizó que los miembros del pleno del organismo electoral están obligados a ceñirse al principio de legalidad al momento de emitir la resolución final sobre la entrega de credenciales. Asimismo, advirtió que cualquier interpretación restrictiva al margen del texto constitucional configuraría una vulneración directa a los derechos políticos del electorado y de su agrupación.

Interpretación legal sobre la postulación al concejo municipal

El representante de Renovación Popular profundizó en la fundamentación jurídica de su candidatura para precisar los alcances del marco constitucional sobre el ejercicio de cargos públicos. En ese aspecto, explicó que la norma contempla impedimentos específicos únicamente para el acto de postular al cargo de alcalde de forma consecutiva , mas no para integrar la lista de regidores de la comuna.

"Está prohibido el postular pero no está prohibido el ser, esa es la diferencia legal y filosófica del tema. Está prohibido postular, yo no estoy postulando a alcalde ni era mi intención ser alcalde tampoco", indicó.

De esta manera, el líder político descartó que exista un intento de contravención a la legislación electoral y recalcó que su participación en los comicios se realizó en estricto cumplimiento de los requisitos exigidos por las autoridades.

Asimismo, remarcó que mantendrá la defensa del voto popular obtenido por su organización política hasta la culminación formal del proceso comicial. En ese sentido, Rafael López Aliaga instó al organismo electoral a emitir las acreditaciones correspondientes con apego a la ley para garantizar la continuidad del proceso de transición en la Municipalidad Metropolitana de Lima.