Policías Terna detenidos en Los Olivos por presunto robo a comerciante permanecerán en la DIRCOCOR

17/10/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Seis efectivos policiales del Escuadrón Verde, pertenecientes a la unidad Terna, fueron detenidos en flagrancia durante un operativo realizado en Lima Norte, tras ser denunciados por el presunto robo de dinero en un establecimiento comercial del distrito de Los Olivos. El caso es investigado por las autoridades para esclarecer las circunstancias de la intervención policial y determinar las responsabilidades correspondientes.

Seis policías Terna son detenidos en Los Olivos

El hecho se suscitó este sábado, 17 de octubre, como parte de una diligencia llevada a cabo por agentes de la Dirección contra la Corrupción, de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior y de la Fiscalía en la citada jurisdicción.

Ello, de acuerdo al parte policial al que tuvo acceso Exitosa, luego de que el ciudadano identificado como Moisés Sánchez Roncal presentara una denuncia en flagrancia indicando que los agentes habían ingresado a su negocio , el día anterior, para sustraer el monto de S/6000 en efectivo .

Luego de eso, los mismos policías le habrían indicado al comerciante que hoy iban a retornar, pero esta vez para poder llevarse su mercadería. En dicho momento fue en que se ejecutó el operativo.

Serían parte de una organización criminal

Han sido seis los agentes intervenidos, sin embargo, según información preliminar se indica que estarían siendo investigados por el presunto hurto de la suma de dinero anteriormente mencionada, pero además serían parte de una organización criminal dedicada a la extorsión .

Los intervenidos fueron identificados como Randy Scott Sánchez Tapia, Angelo Doregay Campo, Susan Gloria León Cerna, Kevin Brando Medina Tarrillo, Hans Joel Zúñiga Huacho y David Alfredo Chaupis Castillo.

De acuerdo con el reporte, todos se encontraban en actividad y pertenecían a la Dirección de Inteligencia, en el Escuadrón Verde-Terna. Durante las diligencias se realizaron registros personales y vehiculares. Asimismo, las pruebas con reactivos dieron positivo en diferentes asientos de un vehículo.Cabe indicar que, en la maletera de este se hallaron dos placas de rodaje.

También se intervino un vehículo Chevrolet Groove de color negro que no tenía placa. Entre los objetos encontrados figuran chalecos, gorros e identificaciones policiales, así como armas abastecidas.

Los efectivos permanecen bajo investigación mientras se desarrollan las diligencias para esclarecer la denuncia y establecer si incurrieron en alguna responsabilidad penal o administrativa. Al cierre de esta nota, Exitosa conoció que los detenidos permanecerán intervenidos en la DIRCOCOR (Dirección Contra la Corrupción).

En conclusión, seis efectivos policiales que pertenecían a la Dirección de Inteligencia, en el Escuadrón Verde-Terna, fueron detenidos en Los Olivos tras un operativo luego de que un comerciante interponga una denuncia contra ellos por un presunto caso de robo de S/6000.