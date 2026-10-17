Accidente en Carmen de la Legua: automóvil choca con un tren y genera gran congestión vehicular

17/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un aparatoso accidente de tránsito se registró este sábado 17 de octubre en la intersección de la avenida 28 de julio, en el distrito de Carmen de la Legua-Reynoso, provincia constitucional del Callao. Un automóvil de color rojo sufrió graves daños en su estructura tras impactar fuertemente contra una unidad ferroviaria que transitaba por la zona.

Impacto vehicular y daños materiales

La colisión entre el vehículo particular y la masa de hierro provocó momentos de tensión entre las personas que transitaban por el cruce ferroviario. Tras el fuerte impacto, el automóvil permaneció detenido a un costado de la locomotora con serias deformaciones en su carrocería externa.

Decenas de vecinos y transeúntes del sector acudieron al punto exacto de la colisión al escuchar el ruido producido por el choque entre ambas unidades. A través de plataformas digitales, los testigos compartieron imágenes del estado en que quedó la unidad particular tras ser embestida por la máquina.

Diversas versiones difundidas en redes sociales señalaron que el conductor del vehículo habría intentado ganarle el paso al convoy ferroviario sin lograr culminar la maniobra. Sin embargo, las autoridades pertinentes precisaron que dichas informaciones aún no han sido ratificadas formalmente mediante los peritajes oficiales.

Intervención de las autoridades y restricciones en la vía público

Efectivos de la Policía Nacional del Perú y personal de Serenazgo del distrito acudieron de inmediato a la zona del siniestro para acordonar el perímetro. Las fuerzas del orden desplegaron un operativo de seguridad preventivo con el objetivo de resguardar la integridad de los peatones.

El bloqueo temporal de la avenida 28 de Julio ocasionó serias dificultades a los conductores que intentaban cruzar hacia los sectores colindantes del Callao. Las unidades de transporte público y privado debieron tomar rutas alternas debido a la paralización de la maquinaria ferroviaria sobre la vía.

Los agentes policiales permanecieron a la espera de los peritos especializados para iniciar las diligencias correspondientes del caso. Las investigaciones determinarán las responsabilidades administrativas y penales del conductor tras la finalización de los exámenes de ley.

En ese sentido, el accidente continuará bajo proceso de investigación por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) para esclarecer la mecánica exacta de la colisión y restablecer por completo la fluidez del tránsito vehicular en la zona.