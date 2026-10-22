Precio del dólar HOY en Perú: ¿a cuánto cotiza el tipo de cambio este jueves 22 de octubre?

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú? Conoce cuál es la cotización del tipo de cambio para la compra y venta en la apertura de la jornada de este jueves 22 de octubre para cuidar mejor tu poder adquisitivo y tomar decisiones más informadas.

Cotización del dólar y tipo de cambio Sunat hoy

El precio del dólar sigue siendo un indicador económico que muchas personas buscan en la mañana de este jueves 22 de octubre. Pues bien, identificar el valor de la divisa estadounidense en el mercado cambiario peruano permite anticiparse a su entorno fluctuante y tomar mejores decisiones antes de realizar alguna operación con esa moneda.

La evolución diaria del tipo de cambio es seguida de cerca por el mercado, pues influye de manera directa o indirecta en distintos sectores de la economía. Impacta en el costo de las importaciones, en los precios internos de productos vinculados al comercio exterior y en las decisiones de ahorro e inversión.

En ese sentido, para saber si es el mejor momento para comprar o vender dólares hoy, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio en la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en Perú.

JUEVES 22 DE OCTUBRE Precio del dólar y tipo de cambio HOY en Perú: ¿a cuánto cotiza la divisa este miércoles 21 de octubre? Lee también COMPRA VENTA S/ 3,428 S/ 3,438

De acuerdo a los valores reflejados en el portal oficial de la Sunat, se observa que el tipo de cambio para la compra se mantiene estable en comparación al día de ayer, miércoles 21 de octubre, mientras que la venta presenta una leve variación ya que antes estaba a S/ 3,436.

Precio y tipo de cambio del dólar paralelo

Para convertir dólares a soles, primero debes revisar el tipo de cambio hoy en Perú y confirmar si usarás la tasa de compra o la tasa de venta, pero no solo en el mercado oficial, sino también se aconseja revisar la cotización de la divisa estadounidense en el mercado paralelo o las casas de cambio.

En ese marco, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio del dólar paralelo u Ocoña, que se ve influenciado por la ley de la oferta y demanda, en la mañana de este jueves 22 de octubre:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3,420 | Venta S/ 3,440, según el portal cuántoestáeldólar.pe.

Cotización del dólar paralelo u Ocoña.

Así cerró el dólar ayer, 21 de octubre, en Perú

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), a través de su página oficial, precisa que el precio del dólar en nuestro país cerró ayer, miércoles 21 de octubre en S/ 3,4350, (con una apertura de S/ 3,4310), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de S/ 3,4326, con un máximo de S/ 3,4360 y un mínimo de S/ 3,4300.

Conocer el precio del dólar y el tipo de cambio hoy en Perú, en el mercado paralelo o la Sunat, te permitirá identificar si es el mejor momento para comprar o vender la divisa.