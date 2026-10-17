Precio del dólar HOY en Perú: ¿subió o bajó el tipo de cambio este sábado 17 de octubre?

17/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Subió o bajó? Conoce cuál es el precio en Perú y la cotización del tipo de cambio para la compra y venta en la apertura de la jornada de hoy, sábado 17 de septiembre en el mercado paralelo y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), para cuidar mejor tu poder adquisitivo.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

Conocer el precio del dólar en Perú es importante para quienes realizan compras, pagos o transacciones en moneda estadounidense, ya que cualquier variación en el tipo de cambio puede influir directamente en el monto que finalmente deberán desembolsar, especialmente este sábado.

Por ello, revisar la cotización de la divisa en el mercado cambiario peruano antes de realizar una operación permite tomar decisiones con mayor información, además de cuidar mejor tu economía. Así que si estás pensando en cambiar soles por moneda estadounidense, sería ideal identificar primero si es el mejor momento para hacerlo, ya que la cotización puede variar dependiendo del mercado y del establecimiento donde se efectúe la operación.

Por esta razón, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta este 17 de octubre en la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en Perú.

SÁBADO 17 DE OCTUBRE Precio del dólar en Perú HOY, 16 de octubre: cotización del tipo de cambio para la compra y venta este viernes Lee también COMPRA VENTA S/ 3,423 S/ 3,431

Los valores reflejados en el portal oficial de la Sunat, revelan una leve variación a la baja en comparación con el día de ayer, viernes 16 de octubre, donde la cotización del tipo de cambio para la compra era de S/3,426 y la venta tenía un precio de S/3,432.

Así cotiza el tipo de cambio del dólar paralelo

El comportamiento del tipo de cambio está relacionado con diversos factores económicos y financieros, tanto nacionales como internacionales. Entre ellos se encuentran las decisiones de los bancos centrales, el comportamiento de los mercados internacionales, la oferta y demanda de dólares y las expectativas de los inversionistas.

Por ello, es ideal conocer también a cuánto cotiza el precio del dólar en el mercado paralelo y las casas de cambio en Perú. De acuerdo al portal de cuántoestáeldólar.pe, la cotización del tipo de cambio del dólar paralelo u Ocoña en la mañana de este sábado 17 de octubre es la siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3,420 | Venta S/ 3,440.

Cotización del dólar paralelo u Ocoña.

¿En cuánto cerró el precio del dólar ayer, 16 de octubre?

Antes de revisar la cotización de este sábado, es importante recordar que ayer, viernes 16 de octubre, el dólar cerró alrededor de S/ 3,4390 (con apertura de S/ 3,4200). Durante esa misma jornada, el tipo de cambio interbancario registró un promedio de S/ 3,4260, con un máximo de S/ 3,4380 y un mínimo de S/ 3,4160, de acuerdo con las referencias disponibles en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Así, revisar hoy el precio del dólar en Perú te permite conocer el comportamiento de la moneda estadounidense y contar con información sobre la cotización del tipo de cambio antes de realizar operaciones financieras.