Precio del dólar y tipo de cambio HOY, 15 de octubre, en Perú: así cotiza la divisa este jueves

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El precio del dólar en Perú registra una jornada de relativa estabilidad este jueves 15 de octubre, luego de mantenerse dentro de un rango similar durante los últimos tres días. Este comportamiento refleja variaciones moderadas en la cotización de la moneda estadounidense, por lo que es importante revisar los valores actualizados antes de realizar operaciones de cambio.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el tipo de cambio del dólar se ubica hoy en S/ 3,434 para la compra y S/ 3,440 para la venta . Estas cifras muestran una ligera variación respecto a la jornada anterior, principalmente en el precio de venta, mientras que el valor de compra permanece sin cambios.

Al revisar las cotizaciones recientes, se observa que el dólar mantiene una tendencia estable, aunque con pequeños ajustes en el mercado. El miércoles 14 de octubre, la compra se situó en S/ 3,434 y la venta en S/ 3,439. Un día antes, el martes 13 de octubre, la compra también estuvo en S/ 3,434, mientras que la venta alcanzó los S/ 3,448.

La comparación de estas cifras permite identificar que el precio de compra no ha registrado variaciones durante este periodo . En cambio, el valor de venta pasó de S/ 3,448 el martes a S/ 3,439 el miércoles, para ubicarse hoy en S/ 3,440. Esta diferencia evidencia un ajuste de ocho céntimos en dos días, aunque el movimiento más reciente representa un ligero incremento de un céntimo.

Precio del dólar hoy, jueves 15 de octubre

¿Qué significa la estabilidad del dólar en Perú?

El comportamiento de la moneda estadounidense muestra que, durante las últimas jornadas, no se han producido cambios pronunciados en las cotizaciones reportadas. Sin embargo, esta estabilidad no significa que el tipo de cambio vaya a permanecer en los mismos niveles durante los próximos días, ya que puede responder a factores económicos nacionales e internacionales.

Para quienes necesitan comprar dólares para viajar, ahorrar o realizar pagos en moneda extranjera, resulta conveniente comparar las cotizaciones de distintas entidades financieras y casas de cambio. Asimismo, quienes buscan vender dólares deben revisar cuánto reciben por cada unidad, debido a que el precio puede variar según el establecimiento y el canal utilizado para la operación.

Revisar el precio del dólar hoy en Perú permite tomar decisiones financieras más acertadas. Comparar el tipo de cambio en el mercado oficial y paralelo te ayudará a identificar si es el mejor momento para comprar o vender la divisa estadounidense hoy, jueves 15 de octubre.