Precio del dólar en Perú HOY, 16 de octubre: cotización del tipo de cambio para la compra y venta este viernes

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 16/10/2026
Conoce cuál es el precio del dólar en Perú y la cotización del tipo de cambio para la compra y venta en la apertura de la jornada de hoy, viernes 16 de octubre, en el mercado paralelo y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).
¿Cuánto está el dólar hoy en Perú?
El precio del dólar este viernes 16 de octubre sigue siendo un indicador económico importante que empresarios, inversionistas y la ciudadanía en general busca conocer desde muy temprano para saber si es el mejor momento par cambiar dólares a soles o viceversa en el mercado cambiario peruano.
Pues bien, el valor de la divisa estadounidense influye en el costo de productos importados, las compras por Internet, viajes al extranjero y el valor de los ahorros en esa moneda extranjera. Así que identificar cuál es el comportamiento del dólar en un entorno fluctuante ayudará a cuidar mejor tu poder adquisitivo.
En ese sentido, una entidad que te permite conocer cuál es el precio del dólar y el tipo de cambio en Perú es la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables, que te mostramos a continuación para hoy:
COMPRA
VENTA
S/ 3,426
S/ 3,432
Los valores reflejados en la Sunat, revelan una leve variación a la baja en comparación con el día de ayer, jueves 15 de octubre, donde la cotización del tipo de cambio para la compra era de S/3,434 y la venta tenía un precio de S/3,440. Recuerda que el precio de la divisa puede variar y ser diferente al cierre de la jornada de hoy, ya que se ve influenciado por distintos factores locales y económicos.
Cotización del tipo de cambio del dólar paralelo
Si deseas realizar pagos o planificar determinadas operaciones con dólares, debes identificar también el precio de la moneda estadounidense no solo en el mercado oficial en Perú, sino también en las casas de cambio o el mercado paralelo, ya que puede ser diferente al tipo de cambio promedio reportado por las entidades oficiales debido a que se ve influenciado por la ley de oferta y demanda.
En ese marco, te revelamos cuál es el tipo de cambio del dólar paralelo u Ocoña para la apertura de la jornada de hoy, viernes 16 de octubre, de acuerdo al portal cuántoestáeldólar.pe:
- Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3,410 | Venta S/ 3,435, según el portal cuántoestáeldólar.pe.
¿En cuánto cerró el dólar ayer, 15 de octubre?
La jornada de ayer, jueves 15 de octubre, terminó con un valor del dólar en S/ 3,4230 (con una apertura de S/ 3,4375), según los datos reportados por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Asimismo, se reportó que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de S/ 3,4279, con un máximo de S/ 3,4350 y un mínimo de S/ 3,4220.
En conclusión, si estás pensando en hacer alguna operación con el dólar hoy, 16 de octubre, en Perú, se aconseja que revises primero cuál es el precio de la divisa y a cuánto cotiza el tipo de cambio.