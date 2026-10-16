Precio del dólar en Perú HOY, 16 de octubre: cotización del tipo de cambio para la compra y venta este viernes

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conoce cuál es el precio del dólar en Perú y la cotización del tipo de cambio para la compra y venta en la apertura de la jornada de hoy, viernes 16 de octubre, en el mercado paralelo y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

¿Cuánto está el dólar hoy en Perú?

El precio del dólar este viernes 16 de octubre sigue siendo un indicador económico importante que empresarios, inversionistas y la ciudadanía en general busca conocer desde muy temprano para saber si es el mejor momento par cambiar dólares a soles o viceversa en el mercado cambiario peruano.

Pues bien, el valor de la divisa estadounidense influye en el costo de productos importados, las compras por Internet, viajes al extranjero y el valor de los ahorros en esa moneda extranjera. Así que identificar cuál es el comportamiento del dólar en un entorno fluctuante ayudará a cuidar mejor tu poder adquisitivo.

En ese sentido, una entidad que te permite conocer cuál es el precio del dólar y el tipo de cambio en Perú es la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables, que te mostramos a continuación para hoy:

VIERNES 16 DE OCTUBRE Precio del dólar y tipo de cambio HOY, 15 de octubre, en Perú: así cotiza la divisa este jueves Lee también COMPRA VENTA S/ 3,426 S/ 3,432

Los valores reflejados en la Sunat, revelan una leve variación a la baja en comparación con el día de ayer, jueves 15 de octubre, donde la cotización del tipo de cambio para la compra era de S/3,434 y la venta tenía un precio de S/3,440. Recuerda que el precio de la divisa puede variar y ser diferente al cierre de la jornada de hoy, ya que se ve influenciado por distintos factores locales y económicos.

Cotización del tipo de cambio del dólar paralelo

Si deseas realizar pagos o planificar determinadas operaciones con dólares, debes identificar también el precio de la moneda estadounidense no solo en el mercado oficial en Perú, sino también en las casas de cambio o el mercado paralelo, ya que puede ser diferente al tipo de cambio promedio reportado por las entidades oficiales debido a que se ve influenciado por la ley de oferta y demanda.

En ese marco, te revelamos cuál es el tipo de cambio del dólar paralelo u Ocoña para la apertura de la jornada de hoy, viernes 16 de octubre, de acuerdo al portal cuántoestáeldólar.pe:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3,410 | Venta S/ 3,435, según el portal cuántoestáeldólar.pe.

Precio y tipo de cambio del dólar paralelo hoy, 16 de octubre, en Perú.

¿En cuánto cerró el dólar ayer, 15 de octubre?

La jornada de ayer, jueves 15 de octubre, terminó con un valor del dólar en S/ 3,4230 (con una apertura de S/ 3,4375), según los datos reportados por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Asimismo, se reportó que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de S/ 3,4279, con un máximo de S/ 3,4350 y un mínimo de S/ 3,4220.

En conclusión, si estás pensando en hacer alguna operación con el dólar hoy, 16 de octubre, en Perú, se aconseja que revises primero cuál es el precio de la divisa y a cuánto cotiza el tipo de cambio.