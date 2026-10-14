Precio del dólar y tipo de cambio HOY, 14 de octubre, en Perú: así cotiza la divisa este miércoles

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El precio del dólar hoy, miércoles 14 de octubre, registra una nueva cotización. Conoce a cuánto cotiza el tipo de cambio de la divisa estadounidense para la compra y venta en el mercado paralelo y la Sunat.

¿A cuánto está el dólar hoy, 14 de octubre, en Perú?

El precio del dólar es uno de los indicadores económicos más consultados diariamente en Perú, especialmente por quienes realizan operaciones en moneda extranjera, tienen deudas en dólares o necesitan conocer cuánto recibirán o pagarán al cambiar sus soles.

Para anticiparte al entorno fluctuante y cuidar tu poder adquisitivo, es ideal identificar cuál es el comportamiento de la divisa estadounidense en el mercado cambiario peruano.

En ese marco, para saber si es el momento ideal para comprar o vender dólares en la mañana de este miércoles, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio en la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en Perú.

MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE Precio del dólar HOY en Perú, martes 13 de octubre: ¿a cuánto cotiza el tipo de cambio? Lee también COMPRA VENTA S/ 3,434 S/ 3,439

Los valores reflejados en el portal oficial de la Sunat, se refleja una leve variación en el precio del dólar en comparación con el día de ayer, martes 13 de octubre, donde la compra de la divisa era de S/ 3,434 y la venta estaba a S/ 3,448.

Recuerda que el precio de la divisa hoy puede presentar variaciones a lo largo de la jornada debido a distintos factores internacionales y locales, como el comportamiento de los mercados internacionales, las decisiones de política monetaria y las tasas de interés de la Reserva Federal de EE. UU. (FED), la intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y precio de las commodities.

Cotización del tipo de cambio del dólar paralelo

El tipo de cambio de la moneda extranjera influye en el costo de productos importados, las compras por internet, viajes al extranjero y el valor de los ahorros en esa divisa, por lo que también se aconseja, además de conocer el precio en el mercado oficial, identificar la cotización en el mercado paralelo o las casas de cambio en Perú, que se ve influenciada por la ley de oferta y demanda.

De acuerdo al portal cuántoestáeldólar.pe, la cotización del tipo de cambio del dólar paralelo u Ocoña en la mañana de este miércoles 14 de octubre es la siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3,420 | Venta S/ 3,440.

Cotización del tipo de cambio del dólar paralelo hoy en Perú.

¿En cuánto cerró el dólar ayer, 13 de octubre?

El Banco Central de Reserva del Perú, a través de su página oficial, precisa que el precio del dólar en nuestro país cerró ayer, martes 13 de octubre en S/ 3,4370, (con una apertura de S/ 3,4470), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de S/ 3,4360, con un máximo de S/ 3,4430 y un mínimo de S/ 3,4290.

Revisar el precio del dólar hoy en Perú permite tomar decisiones financieras más acertadas. Comparar el tipo de cambio en el mercado oficial y paralelo te ayudará a identificar si es el mejor momento para comprar o vender la divisa estadounidense hoy, miércoles 14 de octubre.