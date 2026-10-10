Precio del dólar HOY en Perú: conoce la cotización del tipo de cambio para este sábado 10 de octubre

10/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El precio del dólar en Perú es un indicador económico consultado por muchos en la apertura de la jornada de hoy, sábado 10 de octubre. Revisa a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta en el mercado paralelo y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

¿Cuál es el precio del dólar hoy, sábado 10 de octubre?

El precio del dólar en Perú sigue siendo un tema que genera preocupación y mantiene a la expectativa a la ciudadanía, empresarios e inversionistas. Pues bien, identificar cuál es el comportamiento de la moneda estadounidense en el mercado cambiario peruano permite tomar mejores decisiones financieras.

Asimismo, como se sabe, el tipo de cambio de la moneda extranjera influye en el costo de productos importados, las comprar por internet, viajes al extranjero y el valor de los ahorros en esa divisa. Conoce cuánto cuesta comprar o vender dólares ayuda a identificar el momento ideal para cambiar soles por dólares o viceversa.

Por ello, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio en la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en Perú, precisamente en la apertura de la jornada de este sábado 10 de octubre.

SÁBADO 10 DE OCTUBRE Precio y tipo de cambio del dólar HOY en Perú: ¿a cuánto cotiza la compra y venta este 9 de octubre? Lee también COMPRA VENTA S/ 3,450 S/ 3,457

Los valores reflejados en el portal oficial de la Sunat, se refleja una leve variación al alza en el precio del dólar en comparación con el día de ayer, viernes 9 de octubre, donde la compra de la divisa era de S/ 3,446 y la venta estaba a S/ 3,453.

Tipo de cambio dólar paralelo u Ocoña en Perú

Además del precio oficial, muchas personas consultan diariamente cuánto cuesta comprar o vender dólares en casas de cambio y el mercado paralelo en Perú, debido a que estas cotizaciones pueden presentar diferencias frente al tipo de cambio interbancario.

En ese marco, para anticiparte al entorno fluctuante y saber si es el mejor momento para realizar operaciones con dólares este sábado, te revelamos cuál es el tipo de cambio del dólar paralelo u Ocoña:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3,425 | Venta S/ 3,450, según el portal cuántoestáeldólar.pe.

Cotización del tipo de cambio del dólar paralelo u Ocoña en Perú.

¿A cuánto cerró el dólar ayer, viernes 9 de octubre?

La jornada de ayer, viernes 9 de octubre, terminó con el dólar en S/ 3,4460 (con una apertura de S/ 3,4530), según los datos reportados por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Asimismo, reportó que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de S/ 3,4545, con un máximo de S/ 3,4600 y un mínimo de S/ 3,4440.

Por ello, si estás pensando en comprar o vender dólares hoy, sábado 10 de octubre, lo ideal es que tengas en cuenta cuál es su precio actual en Perú. Consulta también cómo se cotiza el tipo de cambio en distintas entidades oficiales como Sunat y el BCRP.