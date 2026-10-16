Ministro Vinelli cuestiona demora del Congreso por facultades legislativas: "La población necesita respuestas"

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, cuestionó la demora en la evaluación de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo y pidió respuestas rápidas para atender las necesidades ciudadanas. Sus declaraciones se dieron en La Libertad, durante una visita de supervisión de obras preventivas frente al Fenómeno El Niño.

Marco Vinelli reclama celeridad para aprobar facultades legislativas

El titular del Midagri defendió la solicitud del Gobierno y explicó que las facultades legislativas permitirían fortalecer las acciones estatales frente a la inseguridad ciudadana y los posibles efectos del Fenómeno El Niño. El funcionario sostuvo que el debate debe considerar las necesidades de la población y la atención oportuna de estos problemas.

"Consideramos que se está dilatando mucho el tiempo y la población necesita respuestas mucho más rápidas y urgentes", indicó.

El pedido inicial del Ejecutivo comprendía 66 puntos, pero la Cámara de Diputados aprobó 20, distribuidos en seis materias. La propuesta contempla una delegación de facultades por 90 días y se concentra en seguridad ciudadana y prevención ante el Fenómeno El Niño.

"La respuesta que tiene que dar el legislativo no es al Gobierno, sino que es una respuesta que le tiene que dar a la población", señaló.

Vinelli también cuestionó que el procedimiento se prolongue y remarcó que la decisión del Parlamento debe responder a las demandas de los ciudadanos. Durante su intervención, insistió en que la evaluación de las facultades no debe limitarse a las diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo.

🔴🔵🚨 #AHORA | El ministro Marco Vinelli brindó declaraciones desde Trujillo y se refirió a la demora en la delegación de facultades legislativas por parte del Senado. Instó al diálogo en la Comisión de Constitución y que esto servirá para potenciar el plan del Gobierno en... pic.twitter.com/bTIez2e408 — Exitosa Noticias (@exitosape) October 16, 2026

Senado suspende debate y mantiene pendiente el pedido del Ejecutivo

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado discutió el pedido y un predictamen que propone elevar de 20 a 27 los puntos autorizados, sin incorporar nuevas materias. Entre los cambios planteados figuran medidas relacionadas con las Fuerzas Armadas, el sistema de inteligencia y la calificación de organizaciones criminales.

Sin embargo, la sesión del 15 de octubre terminó suspendida después de que representantes de cuatro bancadas opositoras se retiraran en medio de discrepancias sobre el procedimiento y los límites del Senado para modificar el texto aprobado por los diputados. La comisión dejó pendiente la discusión y no fijó una nueva fecha.

El presidente de la comisión, Carlos Mesía, señaló que convocará nuevamente al grupo de trabajo cuando exista consenso sobre el texto que debe debatirse. Entre las alternativas figura discutir por separado los 20 puntos aprobados por Diputados y las propuestas adicionales.

Por ahora, la delegación de facultades legislativas continúa pendiente de definición en el Senado. El pedido del Ejecutivo busca acelerar medidas contra la inseguridad ciudadana y atender los riesgos del Fenómeno El Niño, mientras la comisión debe resolver las diferencias para continuar el trámite parlamentario.